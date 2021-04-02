Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

реклама

Подпитываемые крупными выплатами от жертв, группы киберпреступников начали требовать нелепые выкупы от организаций, которые не могут себе позволить их заплатить. Примером этого является недавно обнаруженная атака с использованием программ-вымогателей на район государственных школ округа Бровард, где злоумышленники потребовали выплату 40 000 000 долларов.

Согласно веб-сайту государственных школ округа Бровард (BCPS), школьная система является шестой по величине в США: в 241 школе, центре и техническом колледже, а также в 92 чартерных школах обучаются около 261 000 учащихся и примерно 110 000 взрослых учащихся.

анонсы и реклама Массовое поступление RTX 3080 - кучи плат <b>Массовое снижение цен на все</b> RTX 3070 в Ситилинке Преодолен дефицит RTX 3060 - смотри цены Много RTX 6700XT поступило в продажу 75" LG IPS за 4 352 000р - смотри характеристики 4000р скидка на 1Tb SSD в Регарде RTX 3060 стала всего чуть дороже чем 2060

В прошлом месяце государственные школы округа Бровард Флориды были вынуждены закрыть свои ИТ-системы после того, как они подверглись кибератаке. С тех пор школьная система не разглашала никакой дополнительной информации об атаке. На этой неделе ответственность за атаку взяла на себя хакерская группировка Conti. После того, как переговоры провалились, злоумышленники опубликовали скриншоты переговоров о выкупе в результате нападения на государственные школы округа Бровард.

Эти снимки экрана показали, что злоумышленники изначально требовали от округа выкуп в размере 40 000 000 долларов. Злоумышленники думали, что BCPS могут позволить такую сумму выкупа. Это иллюстрируется отрывком из разговора между представителем BCPS и группой Con, показанным ниже.

реклама

Судя по скриншотам переговорного процесса, выкуп в конечном итоге был снижен до 10 миллионов долларов, но все равно был намного больше, чем 500 000 долларов, которые школьный округ был готов заплатить. На этом переговоры закончились, и скриншоты были выложены.

Группы вымогателей всегда гордятся тем, что исследуют финансовые возможности жертв, прежде чем, устанавливать сумму выкупа. Затем они пытаются бросить эту финансовую информацию в лицо жертве во время переговоров. Они также склонны начинать с высоких сумм выкупа, зная, что процесс переговоров значительно снизит окончательный платеж. Хотя финансовую информацию о корпоративной жертве можно почерпнуть из отчетов о доходах, украденных данных или даже страховых полисов, похоже, они не поняли, что системы государственных школ в США обычно работают с ограниченным бюджетом.

Кроме того, из-за пандемии школам пришлось вложить средства для обеспечения строгих стандартов здравоохранения, что оставило мало места для выплаты выкупа в миллионы долларов.

реклама

Выкуп в размере 40 миллионов долларов в результате кибератаки в государственных школах округа Бровард является вторым по величине выкупом на сегодняшний день. Самый крупный выкуп затребовала группировка REvil от Acer, где злоумышленники потребовали 50 миллионов долларов.