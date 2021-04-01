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Casio анонсировала первые умные часы Wear OS в своей давней линейке G-Shock: GSW-H1000. Часы будут продаваться по цене 699 долларов в США или 599 фунтов стерлингов в Великобритании, и они будут доступны в красном, синем или черном цвете. Casio заявляет, что GSW-H1000, обладающий ударопрочностью и водонепроницаемостью на глубине до 200 метров, является фитнес-ориентированным носимым устройством, предназначенным для всего, от серфинга до сноуборда.

Производитель часов выпускает устройства с ОС SmartWatch от Google с 2016 года, когда были выпущены смарт-часы Casio Smart Outdoor Watch на базе Android Wear. Но это первый раз, когда программное обеспечение Google появилось на часах G-Shock. Линейка G-Shock начинается в 1980-х годах, и часы имеют репутацию одних из самых износостойких.

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GSW-H1000 обладает многими функциями, ожидаемыми от умных часов, ориентированных на фитнес. Есть оптический датчик сердечного ритма, а встроенное программное обеспечение Casio поддерживает 15 занятий и 24 варианта тренировок в помещении. Часы поддерживают GPS и имеют встроенный компас, датчик высоты, акселерометр и гирометр. Wear OS означает, что есть поддержка Google Assistant и Google Fit, и вы можете загружать приложения из Google Play.





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Что касается аппаратного обеспечения, часы оснащены 1,2-дюймовым двухслойным дисплеем 360 x 360, который сочетает в себе монохромный постоянно включенный ЖК-дисплей с цветной ЖК-панелью. Срок службы батареи оценивается примерно в полтора дня, если вы используете цветной дисплей, и до месяца, если вы используете часы только для хронометража и датчиков. По данным Casio, полная зарядка занимает около трех часов.