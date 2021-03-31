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На этой неделе Arm анонсировала Armv9, свою последнюю архитектуру с набором инструкций, которая будет использоваться для широкого спектра процессоров и систем на чипах, которые будут запущены в ближайшие годы. Новый ISA обещает дать разработчикам возможность создавать SoC с несколькими ускорителями специального назначения для искусственного интеллекта (AI), машинного управления, цифровой обработки сигналов (DSP) и безопасности. Arm считает, что SoC и процессоры со специализированными ускорителями лучше справятся с существующими и грядущими проблемами вычислений.

Armv8 ISA от Arm, представленная десять лет назад, представила 64-битные инструкции, расширенные инструкции SIMD, криптографические расширения, виртуализацию, AMBA5 CHI (согласованный интерфейс концентратора) и ряд других. В значительной степени Armv8 был развитием парадигмы универсального процессора, которая подразумевает, что центральный процессор должен выполнять все задачи, необходимые системе. Хотя эта концепция существует уже некоторое время и будет продолжать существовать по многим причинам, специальные ускорители, такие как те, которые используются для AI / ML, обработки графики, IoT и DSP, не только быстрее, но и более энергоэффективны. С этой целью Arm решил создать ISA, который не только в целом быстр, но и больше подходит для гетерогенных SoC с ускорителями, предназначенными для всех типов приложений, от Интернета вещей до серверов.

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Примечательно, что Arm ожидает, что процессоры, основанные на архитектуре набора инструкций Armv9, обеспечат повышение производительности более чем на 30% в течение следующих двух поколений мобильных и инфраструктурных процессоров (под кодовыми названиями Matterhorn и Makalu), поэтому производительность ПК, серверов, смартфонов и другие устройства с питанием от Arm будут продолжать расти довольно быстрыми темпами.

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Но, по словам Arm, добавление возможностей гетерогенной обработки принесет еще более существенный выигрыш. Чтобы сделать гетерогенные SoC более надежными, Arm обещает новые методы увеличения частоты, пропускной способности и размера кэша, а также уменьшения задержки памяти для повышения производительности процессоров на базе Armv9.

Одной из ключевых особенностей Arm v9 ISA является Конфиденциальная вычислительная архитектура (CCA), которая защищает части кода и данных от доступа или модификации во время использования, выполняя вычисления в аппаратной безопасной среде CCA Arm опирается на так называемые миры, которые отделены как от безопасных, так и от небезопасных миров. В некоторой степени Realms можно сравнить с песочницами, используемыми программным обеспечением. Между тем Realms будет использовать как программные, так и аппаратные ресурсы. Области будут полезны не только для клиентских устройств, таких как ПК или смартфоны, но и для серверов, а также для периферийных вычислительных устройств.

«Запуск архитектуры Armv9 знаменует собой новую эру для нашей компании», - сказал Саймон Сегарс, генеральный директор Arm. «Дорожная карта Armv9 содержит несколько новых элементов, удовлетворяющих потребность в специализированных вычислениях от самого маленького датчика до самого большого суперкомпьютера, но ни один из них не так важен, как необходимость защиты мировых данных».