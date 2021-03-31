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Если вы когда-нибудь испытывали желание переиграть на своем телефоне ранние игры Xbox, такие как серия Perfect Dark или The Elder Scrolls III: Morrowind, радуйтесь! Microsoft объявила сегодня о том, что она переносит 16 обратно совместимых игр из Xbox 360 и его оригинальной консоли в облачные игры Xbox (услуга, которую ранее называли xCloud). Во многих случаях вы даже сможете продолжить игры из исходных сохранений, предполагая, что вы отправляли их в облако в качестве подписчика Xbox Live Gold. Как обычно, вам необходимо подписаться на Xbox Game Pass Ultimate для доступа к облачным играм, и тогда вы сможете играть в эти игры. Пока только на телефонах и планшетах под Android. (Microsoft все еще работает над поддержкой облачных игр для iOS.)

Хотя первоначальный выбор старых игр невелик, я уверен, что многие геймеры оценят возможность погрузиться в консольные версии Fallout: New Vegas и Oblivion. Microsoft также добавила сенсорные элементы управления для Jetpac Refueled, Viva Pinata и Viva Pinata TIP, чтобы они больше походили на настоящие мобильные игры. Неясно, сколько подписчиков Game Pass на самом деле пользуются преимуществами облачных игр, но добавление дополнительных игр в сервис, безусловно, не повредит. Это также ставит Microsoft в более сильные позиции, когда облачные игры Xbox становятся более доступными на iOS и других устройствах. В ближайшем будущем я не удивлюсь, если Xbox станет еще одним приложением для смарт-телевизоров и приставок.