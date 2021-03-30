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Второй день мероприятия Xiaomi Mega Launch принес нам первый складной смартфон бренда - Mi Mix Fold, но на сцене было еще одно нетехническое объявление. Появился новый логотип Xiaomi, который привносит новый фирменный стиль «Alive», разработанный японским графическим дизайнером Кенией Хара.

Новый логотип Xiaomi был разработан всемирно известным дизайнером, профессором Университета искусств Мусасино и президентом Центра дизайна Nippon (NDC), Кенией Хара. Благодаря более мягкому и округлому контуру по углам ранее квадратного логотипа, а также переработанной типографии «MI» новый логотип стал более эстетичным. Корпоративный цвет остается оранжевым, чтобы продолжать передавать живость и молодость Xiaomi. Черный и серебристый также будут использоваться в качестве дополнительных цветов для приложений линейки продуктов высокого класса.

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Кения Хара использовал математическую формулу «суперэллипса» при разработке логотипа Xiaomi. Хотя существует бесконечное количество вариантов между квадратом и идеальным кругом, дизайнер достиг визуально оптимального динамического баланса, регулируя переменные в формуле. Он обеспечивает идеальный баланс между квадратом и кругом, воплощая основной аспект «Alive», в результате чего появился новый логотип Xiaomi, который мы видим сейчас. По сравнению с объектом под прямым углом, круг имеет более подвижную форму, что является идеальным отражением гибкости, неумолимости Xiaomi и ее воли двигаться вперед.

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Xiaomi впервые применяет новый динамический формат логотипа, нарушая традиционные правила использования логотипа бренда, существовавшие в прошлом. Новый логотип не фиксируется в четырех углах квадрата, вместо этого он адаптируется к содержанию и размещается в наиболее подходящем месте. Новый динамичный логотип отражает философское мышление, делая логотип действительно «Alive».

Концепция Alive - это мышление Xiaomi и ответ на поворотный момент в эпоху интеллектуального взаимодействия. Как технологическая компания Xiaomi стремится предлагать больше инноваций по всему миру, и для бренда важно расти вместе со своими пользователями. Поскольку Xiaomi стремительно растет, бренд также заводит больше друзей. Xiaomi вступает в новое десятилетие, расширяя свое присутствие от масс до премиум-пользователей, от технологий до арт-пространства, от онлайн до офлайн и по всему миру. Этот новый фирменный стиль продвинет Xiaomi вперед в ближайшее десятилетие.