Продажи Galaxy S21 в Корее превысили миллион экземпляров
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В понедельник компания Samsung Electronics сообщила, что в Южной Корее был продан один миллион единиц смартфонов серии Galaxy S21.
Этот рубеж был достигнут через 57 дней после начала официальных продаж в стране. По заявлению Samsung, эта серия достигла миллиона продаж на месяц раньше, чем ее предшественник, серия Galaxy S20. На Galaxy S21 пришлось 52% продаж, на Galaxy S21 Plus - 21% и на Galaxy S21 Ultra - 27%.
Между тем, серия Galaxy S10 достигла миллиона продаж в стране через 47 дней после начала официальных продаж. Samsung сообщили, что компания ожидает 30 миллионов единиц продаж серии Galaxy S21 по всему миру. Это будет больше, чем у серии Galaxy S20, продажи которой в прошлом году составили около 20 миллионов единиц.
Samsung предлагает покупателям купон на сумму 100 000 корейских вон (около 7000 рублей) на покупку носимых устройств. Вместо этого клиенты могут получить один год Samsung Care Plus.
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Корейская компания заявила, что также продлит свою программу Galaxy To Go, по которой клиенты могут арендовать серию Galaxy S21 на три дня, до 30 апреля.
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