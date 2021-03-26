Team Group готовит разгоняемые модули DDR5
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Team Group в последние месяцы довольно активно заявляла о своих намерениях в отношении модулей памяти DDR5 следующего поколения. На этой неделе компания объявила о планах по созданию модулей DDR5 UDIMM для энтузиастов со своими собственными микросхемами управления питанием и регуляторами напряжения, чтобы сгладить экстремальные скачки напряжения и увеличить потенциала разгона.
Team Group, по-видимому, первая компания, которая анонсировала свои модули T-Force с собственными модулями регулирования напряжения (VRM) и управления питанием (PMIC). Производитель заявляет, что его модули T-Force DDR5 для энтузиастов смогут поднять напряжение питания памяти (Vdd / Vddq) до 2,6 В.
Одной из интересных особенностей модулей памяти DDR5 является то, что они могут быть оснащены собственными модулями VRM и PMIC, чтобы уменьшить диапазоны колебаний напряжения, снизить энергопотребление, потенциально повысить производительность DRAM и, где это возможно, повысить производительность.
Модули памяти со своими собственными VRM и PMIC были предусмотрены в первую очередь для серверов, которые упаковывают терабайты DRAM, и энергопотребление их памяти может превышать энергопотребление их процессоров. Но производители модулей DRAM для клиентских ПК также могут оборудовать свои продукты сверхмощными модулями VRM и PMIC с единственной целью: повысить производительность и максимально увеличить потенциал разгона.
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DDR5 снижает напряжение питания DRAM до 1,1 В с допустимым диапазоном колебаний около 3% (± 0,033 В) от 1,2 В в случае DDR4. Новая спецификация вводит множество новых скоростных модулей вплоть до DDR5-6400 при 1,1 В, так что есть с чем поиграть. Увеличение Vdd / Vddq на 136% (или в 2,36 раза) кажется довольно опасным для микросхем памяти и почти гарантированным способом их убить. Между тем, наличие значительного запаса по напряжению может быть не так уж и плохо.
Team Group не сообщила, когда планирует выпустить свои модули T-Force DDR5 со встроенным VRM и PMIC, но логично предположить, что компания сделает их доступными, как только Intel начнет продавать энтузиастам процессоры Alder Lake следующего поколения.
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