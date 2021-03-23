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Несколько лет назад Nintendo и Niantic Labs объединились, чтобы создать Pokémon Go, вызвав манию игры с дополненной реальностью, охватившую весь мир. Это увлечение утихло, и теперь они собираются попробовать еще раз с игрой, основанной на франшизе Nintendo Pikmin, которая представляет собой серию игр-головоломок, изначально созданных Сигеру Миямото. Пока мало что известно об этой игре, но она, по-видимому, будет фитнес ориентирована, чтобы «поощрить ходьбу, включить в нее игровую составляющую и тем самым сделать прогулки увлекательными».

По словам главного операционного директора Niantic Меган Куинн, Niantic является эксклюзивным партнером Nintendo для реальных приложений AR, и игра должна выйти в конце этого года. Это первая игра, выпущенная Niantic Tokyo Studio, и, согласно пресс-релизу Nintendo, это первая игра из серии игр, которые они будут разрабатывать вместе. Глава Niantic Tokyo Studio Тацуо Номура сказал в твиттере, что это «необычная» игра и она не будет называться Pikmin Go.