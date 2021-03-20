Программа-вымогатель требует от производителя компьютеров Acer 50 миллионов долларов
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Тайваньский производитель компьютеров Acer в минувшие выходные подвергся атаке программы-вымогателя со стороны хакерской группировки REvil, которая теперь требует выкуп в размере 50 миллионов долларов, чтобы расшифровать компьютеры компании и не допустить утечки ее данных в даркнет.
Атака не повредила производственные системы, а только поразила сеть офиса компании. Нарушение безопасности не было достаточно разрушительным, чтобы помешать или задержать объявление производителем компьютеров своих финансовых результатов за 4 квартал 2020 года.
Представители Acer преуменьшили значение этого инцидента, когда к ним обратились за комментариями, и избегали подтверждать его как инцидент с программой-вымогателем.
REvil еще не слила файлы Acer. Вместо этого они предоставили лишь некоторые скриншоты внутренних документов в качестве предупреждения для руководства производителя компьютеров и для принудительной выплаты выкупа.
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Платформа киберинтеллекта Advanced Intel Andariel связала нарушение безопасности с уязвимостью Microsoft Exchange. Если вы помните, Microsoft недавно выпустила исправления для четырех уязвимостей Exchange, которые использовали злоумышленники.
Acer - шестой по величине производитель персональных компьютеров в мире, на долю которого приходится примерно 6% всех мировых продаж. Компания сообщила об общей выручке примерно в 3 миллиарда долларов в четвертом квартале 2020 года.
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