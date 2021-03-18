Sony представляет свои VR-контроллеры нового поколения для PlayStation 5
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С запуском PlayStation 5 Sony представила множество аксессуаров, включая зарядную станцию контроллера DualSense, беспроводную гарнитуру Pulse 3D, пульт дистанционного управления мультимедиа и камеру HD. Сегодня компания добавляет новый аксессуар, которого не хватало в модельном ряду.
Новые контроллеры VR для PS5 имеют сферическую форму, которая обеспечивает большую свободу и контроль. Новые контроллеры VR также имеют обратную тактильную связь, адаптированную для его форм-фактора, для получения невероятных ощущений.
Sony также представляет функцию обнаружения касания пальцами, которая может обнаруживать ваши пальцы, не дотрагиваясь до поверхности пальцами. Это, по-видимому, помогает пользователю совершать более естественные жесты руками во время игры.
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Что интересно, помимо их странной формы, так это то, как Sony разместила кнопки и аналоговые джойстики. Левый контроллер имеет аналоговый джойстик, треугольную и квадратную кнопки, кнопку «захвата» (L1), кнопку запуска (L2) и кнопку «Создать». Правый контроллер имеет второй аналоговый джойстик, кнопки с крестиком и кружком, кнопку «захвата» (R1), кнопку запуска (R2) и кнопку «Параметры». Sony заявляет, что кнопку «захват» можно использовать для захвата игровых объектов.
«Мы в восторге от разработанного нами контроллера, но сейчас важно то, как создатели игр воспользуются преимуществами этих функций для разработки нового поколения VR-приложений. Прототипы нашего нового контроллера виртуальной реальности скоро будут в руках сообщества разработчиков, и нам не терпится увидеть, какие идеи они придумают и как контроллер поможет воплотить их воображение в жизнь! » - говорит Хидеаки Нишино, руководитель отдела планирования и управления платформами PlayStation.
Sony еще не сообщила о своих планах по выпуску новых контроллеров VR.
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