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Apple iPad Pro с mini-LED дисплеем и портом Thunderbolt может выйти в апреле

В новой серии iPad Pro будет улучшенный процессор и улучшенные камеры
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Ожидается, что компания выпустит новую серию моделей iPad Pro с обновленными компонентами. И уже было множество сообщений, которые это подтверждают.

По данным Bloomberg, линейка iPad оказалась очень успешной, особенно в прошлом году, когда люди перешли на работу на дому или учебу на дому. Ожидается, что новые iPad появятся в продаже уже в апреле. В новой серии iPad Pro будет улучшенный процессор и улучшенные камеры. Вероятно, что новые модели будут выглядеть как iPad Pro текущего поколения с экранами размером 11 и 12,9 дюйма.

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Новый процессор в будущих моделях iPad Pro будет более мощным и, скорее всего, будет соответствовать процессору M1, который Apple в настоящее время использует в своих последних моделях MacBook Air, MacBook Pro и Mac mini. Также известно, что Apple также рассматривает возможность оснащения mini-LED панелями, но нет подтверждения - будут ли обе модели иметь новую технологию дисплея, которая, как ожидается, будет ярче и с улучшенным коэффициентом контрастности.

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Также предполагается, что Apple тестирует новые модели iPad Pro с Thunderbolt. По сути, это тот же разъем USB Type-C, но с более широкой пропускной способностью, что позволяет пользователям подключать несколько дисплеев и более быстро передавать  данные при использовании жесткого диска или других док-станций и периферийных устройств. Если вся информация верна, новые модели iPad Pro станут намного более функциональными, особенно по сравнению с MacBook.

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