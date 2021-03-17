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Сегодня Wi-Fi 6 стал обычным явлением в большинстве современных ноутбуков, и MediaTek объявила, что его чипсет MT7921 Wi-Fi будет встроен в новые ноутбуки ROG (Republic of Gamers) и TUF (The Ultimate Force) от ASUS.

Согласно сообщению для прессы, опубликованному производителем микросхем, MediaTek MT7921 обеспечивает надежное подключение и энергоэффективность для увеличения срока службы батареи. Он может обеспечить более высокую пропускную способность по сравнению с предыдущими решениями Wi-Fi 5 с двумя двухдиапазонными антеннами 2 × 2. Он изготовлен по 22-нм техпроцессу и обеспечивает более низкую задержку и улучшенную передачу сигнала для поддержки соединений на большие расстояния.

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«Мы рады представить технологию Wi-Fi MediaTek в сериях ROG и TUF. Они являются лидерами в своей области и, как и мы, стремятся предоставить геймерам, создателям и каждому из них инструменты, необходимые для достижения наилучших результатов. Продукты MediaTek позволили нам внедрить Wi-Fi 6 в более широкий спектр игровых устройств и улучшить их опыт для всех», - сказал Рангун Чанг, генеральный директор ROG по компьютерам и ноутбукам.

Ожидается, что новые ноутбуки ASUS с этим чипсетом появятся в конце марта 2021 года. Примечательно, что ASUS недавно анонсировала TUF Dash F15 и несколько моделей серии ROG Strix в Индии, которые, как ожидается, будут доступны в конце этого месяца.

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На выставке CES 2021 уже анонсировали нескольких новых сетевых устройств с поддержкой Wi-Fi 6e, что знаменует собой большие изменения в беспроводных сетях, поскольку в них используется совершенно новый диапазон - 6 ГГц.