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За последние два года производители сотовых телефонов в основном популяризировали дисплей с высокой частотой обновления, который может предоставить пользователям отличное качество изображения. OnePlus, как первый производитель смартфонов, выпустивший дисплей с высокой частотой обновления, естественным образом способствовал популярности таких экранов. И в этом году, как лидер в области высококачественных дисплеев, OnePlus снова представит новый апгрейд дисплея. Сегодня утром в официально была объявлена серия OnePlus 9 с новой конфигурацией экрана. Компания сообщила, что OnePlus 9 получил рейтинг DisplayMate A +, с 2K+ 10 битным дисплеем, частотой обновления 120 Гц, автоматическим определением цветовой температуры и другими технологиями.

Более того, серия OnePlus 9 также будет иметь гибкий экран LTPO, который может обеспечить интеллектуальную частоту обновления и снизить энергопотребление. Согласно информации, LTPO - это технология производства OLED, которая имеет преимущества более высокой мобильности заряда и более быстрого отклика точки пикселя по сравнению с предыдущей технологией LTPS, что делает экран более отзывчивым и менее энергозатратным.

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LTPO также поддерживает широкий диапазон регулировки частоты обновления и может обеспечивать функцию адаптивной регулировки частоты обновления 1–120 Гц, в зависимости от использования, с учетом высокой частоты обновления и низкого потребления энергии.

В дополнение к отличным параметрам экрана, серия OnePlus 9 в этом году отказалась от изогнутого дисплея.

Согласно ранней информации, OnePlus 9 Series оснащается датчиком IMX789, поддерживает первую в мире 4K видеосъемку со скоростью 120 кадров в секунду. OnePlus также запустит «профессиональный режим Hasselblad», созданный для профессиональных пользователей, с гибкой настройкой выдержки, чувствительности, баланса белого и многих других параметров, а также быстрой и точной фокусировкой.