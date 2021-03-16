Xiaomi планирует закупать мобильные процессоры у MediaTek
реклама
Согласно отчету UDN, Qualcomm сталкивается с проблемами, поскольку в настоящее время ее производственные мощности перегружены. Точно так же даже Samsung сталкивается с задержками в производстве, поскольку его завод в Остине еще не возобновил производство из-за отключения электричества. Другими словами, для мобильных процессоров 5G наблюдается сбой в цепочке поставок, а сроки доставки составляют около 30 недель для Xiaomi, Oppo и других компаний.
Ввиду этого, китайский технологический гигант обращается за помощью к MediaTek, поскольку он стремится сократить долю чипов Qualcomm с 80 до 55 процентов. Заказы на процессоры Qualcomm для смартфонов компания передаст MediaTek. Ожидается, что из-за притока новых заказов выручка производителей микросхем вырастет до нового максимума в 100 миллиардов юаней (примерно 15,3 миллиарда долларов США), что также приведет к росту стоимости его акций.
Ранее Qualcomm объявила, что нехватка чипов в отрасли сохранится, по крайней мере, до конца этого года, а нынешнее затруднительное положение вызвано дисбалансом между спросом и предложением. Для тех, кто не знает, мировая полупроводниковая промышленность страдает от серьезной нехватки, а проблемы с поставками затрагивают различные отрасли.
Лента материалов
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила