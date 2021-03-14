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Недавно журнал Science Advances опубликовал один из результатов научного исследования под названием - «Наноразмерная оптическая запись посредством резонансной передачи энергии с повышением частоты». Исследование было проведено совместной командой академика Гу Миня из Шанхайского политехнического университета и командой профессора Лю Сяоганга из Королевского Мельбурнского технологического института в Австралии и Национального университета Сингапура.

Технология субдифракционной оптической записи, разработанная командой ученых, позволяет опускать «световое перо» на точку записи размером всего одну десятую тысячных человеческого волоса, что значительно увеличивает текущее максимальное значение плотности данных. Эта технология будет применена к наноразмерной литографии на основе углерода, необходимой для нанофотонных устройств следующего поколения.

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По имеющимся данным, на этапе лабораторных испытаний, 700 ТБ данных было сохранено на диске диаметром 12 см, что эквивалентно 28 000 дисков Blu-ray по 25 ГБ.

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Стоит отметить, что недорогой лазер, используемый в этой технологии, может значительно снизить эксплуатационные расходы, и подходит для дешевого массового производства оптических дисков. Эта технология в перспективе открывает новые пути решения глобальной проблемы хранения данных.