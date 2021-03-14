Космический телескоп Хаббл возобновляет работу по наблюдению, но одна камера по-прежнему не работает
реклама
Космический телескоп "Хаббл" перешел в «безопасный режим» и приостановил работу 7 марта. Это было вызвано программным сбоем, из-за которого работа телескопа стала невозможна. 12 марта НАСА выступило с заявлением, в котором говорится, что телескоп частично возобновил работу, но все еще есть неисправности, которые не устранены.
Также, НАСА заявило, что космический телескоп "Хаббл" завершил свои первые научные наблюдения с момента возобновления работы, используя космический спектрометр для построения карты газовых потоков в ядре активной галактики. Однако работа третьей широкоугольной камеры (WFC3) приостановлена из-за проблемы с низким напряжением, из-за которой камера не запускалась. Эта камера была установлена во время последней миссии технического обслуживания в 2009 году. До сих пор три из шести гироскопов на телескопе "Хаббл" не работают, и команда инженеров пытается настроить их так, чтобы это не повлияло на работу самого телескопа.
Как известно телескоп "Хаббл" работает уже более 30 лет. В течение этого периода НАСА осуществила четыре экспедиции по обслуживанию телескопа, одна из которых была разбита на два вылета.
Лента материалов
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила