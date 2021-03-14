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Космический телескоп "Хаббл" перешел в «безопасный режим» и приостановил работу 7 марта. Это было вызвано программным сбоем, из-за которого работа телескопа стала невозможна. 12 марта НАСА выступило с заявлением, в котором говорится, что телескоп частично возобновил работу, но все еще есть неисправности, которые не устранены.

Также, НАСА заявило, что космический телескоп "Хаббл" завершил свои первые научные наблюдения с момента возобновления работы, используя космический спектрометр для построения карты газовых потоков в ядре активной галактики. Однако работа третьей широкоугольной камеры (WFC3) приостановлена из-за проблемы с низким напряжением, из-за которой камера не запускалась. Эта камера была установлена во время последней миссии технического обслуживания в 2009 году. До сих пор три из шести гироскопов на телескопе "Хаббл" не работают, и команда инженеров пытается настроить их так, чтобы это не повлияло на работу самого телескопа.

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Как известно телескоп "Хаббл" работает уже более 30 лет. В течение этого периода НАСА осуществила четыре экспедиции по обслуживанию телескопа, одна из которых была разбита на два вылета.



