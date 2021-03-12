Основатель Rockstar Leeds Гордон Холл скончался
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Основатель Rockstar Leeds Гордон Холл (Gordon Hall) скончался в возрасте 51 года. Друзья и коллеги Холла объявили об этом вчера в Йоркшире и поделились воспоминаниями о работе с ним. Холла называют лидером, который не только сыграл ключевую роль в развитии талантов, но и привел свою команду к созданию лучших игр мира.
Игровая карьера мистера Холла началась в 1997 году, когда была основана компания Möbius Entertainment, которая делала игры для GB и GBA. После того, как они выпустили версию "Max Payne" для GBA, студия была приобретена R Star и переименована в Rockstar Leeds.
Под руководством Холла Rockstar Leeds в сотрудничестве со штаб-квартирой R Star создали такие проекты, как «GTA: Liberty City Story» и «GTA: Bloody Chinatown». Позже Холл перешел на работу в Rockstar в Сан-Диего в 2009 году и участвовал в разработке «Red Dead Redemption».
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В период с 2011 по 2013 год он ненадолго ушел из игровой индустрии в отпуск, в течение которого продолжил изучать психологию игроков и стратегии микротранзакций, а затем вернулся в игровую индустрию, работая главным креативщиком в Activision Blizzard Mobile.
Мартин Браун - один из соучредителей «Team17» и друг Холла. Он произнес следующую речь: «Гордон имел невероятно вдохновляющие способности и он всегда был оптимистом». «Его увлеченность играми потрясающая... он всех нас вдохновляет... Нам будет очень грустно. Я скучаю по Гордону ».
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