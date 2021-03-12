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Опрос показывает: 37% взрослых американцев инвестируют на основе твитов Маска

Отправляя твиты своим 48,7 миллионам подписчикам, Маск влияет на рыночные тенденции
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Недавнее исследование, проведенное глобальной платформой исследования потребителей Pipelsay, показало, что более трети взрослых американцев отреагировали на твит генерального директора Tesla Илона Маска про  инвестирование.

Как известно, Маск в последнее время стал очень влиятельным человеком в мире цифровой криптовалюты и торговлей акциями. Отправляя твиты своим 48,7 миллионам подписчикам, Маск влияет на рыночные тенденции. Последнее исследование Piplsay показывает, что твиты Маска также повлияли на инвестиционные привычки некоторых взрослых американцев.

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Опрос проводился в США с 6 по 8 февраля этого года и получил онлайн-ответы от 30 400 человек в возрасте 18 лет и старше. 37% респондентов заявили, что делали инвестиции на основе твитов Маска или рассматривали возможность инвестирования.

Время, когда были собраны вышеупомянутые данные, пришлось на период, когда Маск небрежно пошутил в Твиттере, что привело к резкому росту цен на цифровую криптовалюту Dogecoin (Dogecoin). А 8 февраля Tesla объявила о покупке биткойнов на сумму 1,5 миллиарда долларов.

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Есть отдельные сообщения, что частое упоминание Маском финансовой информации в Twitter, вызвало гнев регулирующих органов США. В то же время колебания цен на цифровые криптовалюты повлияли на положение Tesla на рынке. В прошлом месяце, после того, как курс биткойна просел, цена акций Tesla также упала на 25%.

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