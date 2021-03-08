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И когда эти телефоны выйдут, они будут оснащены камерами, настроенными 180-летним шведским производителем камер Hasselblad.

«Благодаря первоклассному оборудованию OnePlus, а также богатым эстетическим знаниям Hasselblad в традиционной фотографии, я уверен, что серия OnePlus 9 станет большим шагом вперед в нашей способности создавать флагманские камеры премиум-класса», - сказал сказал генеральный директор OnePlus Пит Лау.

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Партнерство не станет большим сюрпризом для поклонников компании: просочившиеся изображения еще не вышедшего устройства OnePlus под брендом Hasselblad в сети гуляют уже не одну неделю. А совсем недавно OnePlus поделился несколькими тизерами на космическую тематику, которые косвенно ссылаются на партнерство. (Hasselblad поставлял NASA камеры для использования в космосе на протяжении десятилетий, в том числе почтенные Hasselblad 500EL, которые приземлились на Луну вместе с Нилом Армстронгом и Баззом Олдрином.) Но что эта сделка на самом деле означает для камеры OnePlus?

Для начала, серия OnePlus 9 должна получить выгоду от «расширенной калибровки цвета», совместно разработанной двумя компаниями. Короче говоря, пользователи должны ожидать более точных, естественных цветов на фотографиях, сделанных с помощью OnePlus 9 Pro и не только. А поскольку Hasselblad занимается почти исключительно профессиональными среднеформатными камерами, возможно, что особое внимание будет уделено Pro серии OnePlus 9. В дополнение к типичным функциям, таким как прямой контроль над ISO, фокусом, временем выдержки и т. д., режим Hasselblad Pro будет позволять пользователям снимать фотографии в виде 12-битных файлов RAW и работать с интерфейсом редактирования, вдохновленным собственным приложением обработки изображений Phocus от Hasselblad. Между тем, что касается видео, OnePlus заявляет, что его камеры под брендом Hasselblad будут предлагать «улучшенную» запись видео в формате HDR.

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Помимо прочего, ожидается, что OnePlus 9 Pro будет поставляться с четырьмя задними камерами, и сегодня утром компания раскрыла несколько новых подробностей о них. Основная камера телефона будет использовать один из новых датчиков Sony IMX789, который, был специально разработан для предстоящего OPPO Find X3. (Учитывая общее корпоративное происхождение OnePlus и OPPO, это действительно не должно шокировать.) OnePlus также подтвердил, что в его последней сверхширокоугольной камере будет использоваться так называемый объектив произвольной формы.

Имея в виду все это, стоит отметить несколько моментов. Во-первых, несмотря на то, что OnePlus использует космические изображения в своих недавних тизерах, компания не упомянула о режиме астрофотографии. Более того, партнерство Hasselblad с OnePlus продлится три года, и неясно, как подход OnePlus к цвету может измениться после истечения срока партнерства.

Это не первая попытка Hasselblad наладить партнерство со смартфонами - много лет назад компания объединилась с Motorola для создания отдельной 12-мегапиксельной камеры, которая магнитно прикреплялась к смартфонам Moto Z.

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Как оказалось, OnePlus 9 - это только часть планов компании по установлению новых стандартов в фотографии со смартфонов. В течение следующих трех лет OnePlus пообещал выделить 150 миллионов долларов на «дальнейшее развитие» четырех центров исследований и разработок камер по всему миру, а также на эксперименты с новыми компонентами камеры и технологиями, которые появятся в будущих устройствах. Сейчас на повестке дня: разработка панорамных камер с углом зрения 140 градусов и новых объективов для улучшения автофокусировки, хотя компания поспешила отметить, что ее усилия могут выйти далеко за рамки этих проектов.

Камеры OnePlus неуклонно совершенствовались на протяжении многих лет, но до сих пор они отставали от конкурирующих предложений таких компаний, как Samsung и Apple. Заключив это многолетнее соглашение, OnePlus, похоже, готов кардинально улучшить свою фотографию.