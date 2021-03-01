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Xiaomi недавно выпустила флагманский смартфон Mi 11, как первое устройство в мире на базе новейшего чипсета Qualcomm Snapdragon 888. Теперь компания готовится к запуску версии Pro.

В сети появилось изображение защитного чехла будущего Mi 11 Pro, которое раскрывает дизайн задней камеры смартфона. На задней панели телефона находится прямоугольная тройная камера, модуль камеры расположен в верхнем левом углу. Основной датчик имеет круглый вырез, но датчик под ним имеет вырез квадратной формы, который намекает на телеобъектив. Если верить предыдущим утечкам, то будущий Xiaomi Mi 11 Pro будет поставляться с 50-мегапиксельным сенсором камеры Samsung ISOCELL GN2, который в настоящее время является самым большим сенсором.

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Ожидается, что телефон будет поддерживать 120-кратный зум. Считается, что благодаря датчику ISOCELL GN2 у смартфона будут одни из лучших ночных фотографий. Ожидается, что Mi 11 Pro будет оснащаться 6,81-дюймовым изогнутым 2K дисплеем с разрешением в 3200 x 1440 px, и частотой обновления 120 Гц и частотой дискретизации касания 480 Гц. Компания рекламировала его как самый дорогой дисплей для смартфонов. Хотя компания еще не подтвердила дату запуска смартфона Mi 11 Pro, по всей видимости, он будет официально представлен в этом месяце.