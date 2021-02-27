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После чего воду превращают в водород, и пустыня становится площадкой для производства новой энергии.

Теннант-Крик - это небольшой городок в Австралии с общим населением всего три тысячи человек. Этот небольшой городок расположен недалеко от каменистой пустыни, где много солнечного света, но не хватает водных ресурсов. Принимая во внимание амбициозный план Австралии по развитию экологически чистой водородной энергетики, Aqua Aerem начал проводить эксперимент со своей новой технологией в этом небольшом городке - эта новая технология не требует подключения к местному водоснабжению и не нуждается в большом количестве промышленной воды.

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Aqua Aerem будет использовать систему улавливания атмосферной воды для поглощения влаги из воздуха. Эта влага будет разлагаться электричеством от концентрирующей фотоэлектрической системы, чтобы превратиться в кислород и водород. Компания сообщает, что ее технология наиболее эффективно работает в теплом климате и почти не требует обслуживания, а также экологически чиста, так как производит только кислород и водород. Aqua Aerem производит электричество через концентрирующую фотоэлектрическую систему с двумя осями, которая вдвое эффективнее обычных солнечных кремниевых панелей для получения электричества.

По оценкам Aqua Aerem, она будет вырабатывать около 912 тонн экологически чистой водородной энергии ежегодно и обеспечивать примерно половину энергии, необходимой сообществу Теннант-Крик, но в перспективе может быть намного больше. Компания заявила, что они могут увеличить мощность этой системы и производить больше водородной энергии, которую можно будет экспортировать в другие страны оптом.