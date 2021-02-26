Тизер серии Meizu 18 демонстрирует Snapdragon 888 и новый OneMind
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В сообщениях на Weibo (китайский сайт микроблогов) бренд поделился двумя изображениями. Первый продемонстрировал флагманский чипсет Snapdragon 888 для 18 Pro, который будет работать в паре с хранилищем UFS 3.1 и памятью LPDDR5. Во втором тизере компания показала «OneMind 8XX». Вариант Pro будет иметь первоклассные характеристики, в то время как базовый вариант, как ожидается, поступит с процессором Snapdragon 870 SoC.
Для тех, кто не знает, OneMind - это искусственный интеллект на уровне платформы, которая позволяет сервисам полностью использовать ИИ. Это в основном сервер трех целей, а именно: анализ, принятие решений и развитие. Он будет записывать повседневные привычки пользователей для принятия решений. К сожалению, более подробные сведения об обоих устройствах в настоящее время неизвестны, хотя известно, что Pro версия будет поставляться с изогнутым 2K экраном 6,2 дюйма.
Между тем, базовый вариант будет иметь 6,2-дюймовый дисплей с перфорированной селфи-камерой на передней панели. Кроме того, ожидается, что новая линейка поступит с ОС Flyme 9, которая является операционной системой, ориентированной на конфиденциальность и безопасность пользовательских данных. Серия Meizu 18 должна быть официально анонсирована 3 марта 2021 года.
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