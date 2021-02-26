Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

реклама

В сообщениях на Weibo (китайский сайт микроблогов) бренд поделился двумя изображениями. Первый продемонстрировал флагманский чипсет Snapdragon 888 для 18 Pro, который будет работать в паре с хранилищем UFS 3.1 и памятью LPDDR5. Во втором тизере компания показала «OneMind 8XX». Вариант Pro будет иметь первоклассные характеристики, в то время как базовый вариант, как ожидается, поступит с процессором Snapdragon 870 SoC.

Для тех, кто не знает, OneMind - это искусственный интеллект на уровне платформы, которая позволяет сервисам полностью использовать ИИ. Это в основном сервер трех целей, а именно: анализ, принятие решений и развитие. Он будет записывать повседневные привычки пользователей для принятия решений. К сожалению, более подробные сведения об обоих устройствах в настоящее время неизвестны, хотя известно, что Pro версия будет поставляться с изогнутым 2K экраном 6,2 дюйма.

анонсы и реклама Много <b>MSI RTX 3060</b> в продаже <b>RTX 3060 MSI Gaming X</b> в Compeo.ru <b>RTX 3060</b> MSI Eagle в Compeo.ru RTX 3060 12Gb в XPERT.RU - успей успеть :) RTX 3070 в наличии, смотри цены Еще одна RTX 3070 по сниженной цене Необычная RTX 3080 - цена сильно больше 200 тр RTX 3090 всего на 10% дороже чем 3080 На порядок снижена цена на LG NanoCell 55" RTX 6000 24Gb - альтернатива самым дорогим RTX 3090 -20% на почти игровой комп - в наше время бывает и такое RTX 3070 дешевле всего в Compeo.ru <b>Обвал цен на семейство Galaxy S20</b> скидки 25% 30% скидка на 75" 4K Samsung - слив задешево в Ситилинке Остатки RTX 3060 по лучшим ценам в XPERT.RU RTX 3070 в XPERT.RU по самым низким ценам 75" LG IPS за 4 736 000р - смотри характеристики 4000р скидка на 1Tb SSD в Регарде Много RTX 3090 в XPERT.RU

Между тем, базовый вариант будет иметь 6,2-дюймовый дисплей с перфорированной селфи-камерой на передней панели. Кроме того, ожидается, что новая линейка поступит с ОС Flyme 9, которая является операционной системой, ориентированной на конфиденциальность и безопасность пользовательских данных. Серия Meizu 18 должна быть официально анонсирована 3 марта 2021 года.