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Разработчик мобильных игр расправился с безудержным мошенничеством в своих трех популярных мобильных играх, включая Pokémon Go, Ingress и Harry Potter Wizards Unite.

В своем блоге, объясняющем их методы борьбы с мошенничеством, Niantic сообщила, что в 2020 году более 5 миллионов игроков в их библиотеке дополненной реальности AR были наказаны за мошенничество. Забанены 20% игроков. Более 90% читеров прекратили свои злодеяния после первого предупреждения, но некоторые продолжали жульничать.

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Поскольку большинство игроков в ARG от Niantic все еще остаются дома, большинство читеров используют мобильные инструменты, чтобы «имитировать» свое местоположение, и продолжать играть. Мошенничество кажется безобидным, но поскольку игроки могут получить удаленный доступ к базам, спортивным залам и т. д., читеры могут доминировать в игре, как никогда раньше.

«Мы не много говорим о нашей работе по борьбе с мошенничеством, отчасти потому, что мы не хотим предоставлять мошенникам информацию, которая поможет им лучше понять наш механизм обнаружения», - сказал Nianti. «Однако будьте уверены, что наше нежелание делиться информацией не связано с отсутствием у нас усилий или намерений в этом направлении».