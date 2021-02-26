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Разработчик Pokémon Go Niantic заявил, что в 2020 году более 1 миллиона игроков были забанены

Борясь с читерством путем смены местоположения, Niantic забанила 1 миллион игроков в Pokemon Go и Harry Potter: The Wizarding League
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Разработчик мобильных игр расправился с безудержным мошенничеством в своих трех популярных мобильных играх, включая Pokémon Go, Ingress и Harry Potter Wizards Unite.

В своем блоге, объясняющем их методы борьбы с мошенничеством, Niantic сообщила, что в 2020 году более 5 миллионов игроков в их библиотеке дополненной реальности AR были наказаны за мошенничество. Забанены 20% игроков. Более 90% читеров прекратили свои злодеяния после первого предупреждения, но некоторые продолжали жульничать.

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Поскольку большинство игроков в ARG от Niantic все еще остаются дома, большинство читеров используют мобильные инструменты, чтобы «имитировать» свое местоположение, и продолжать играть. Мошенничество кажется безобидным, но поскольку игроки могут получить удаленный доступ к базам, спортивным залам и т. д., читеры могут доминировать в игре, как никогда раньше.

«Мы не много говорим о нашей работе по борьбе с мошенничеством, отчасти потому, что мы не хотим предоставлять мошенникам информацию, которая поможет им лучше понять наш механизм обнаружения», - сказал Nianti. «Однако будьте уверены, что наше нежелание делиться информацией не связано с отсутствием у нас усилий или намерений в этом направлении».

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Ты конечно извиняй, но MSRP 2060s - 400 долларов, 2070s - 500 долларов. У этой карты - 330 долларов. Претензии к псам фармящим эфир, китайцам из Уханя и национальной бумаге РФ.
Обзор и тестирование видеокарты NVIDIA GeForce RTX 3060
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