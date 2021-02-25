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Прошло всего три недели с тех пор, как Iron Gate Studio, команда из пяти человек из Швеции, выпустила Valheim, и у нее уже есть огромный успех. Кооперативная игра на выживание Viking была продана тиражом более четырех миллионов копий, хотя она все еще находится в раннем доступе в Steam.

Действие Valheim происходит в процедурно созданном открытом мире загробной жизни викингов, где вы начинаете практически с нуля. Вам нужно добывать еду и материалы, а также создавать инструменты, строить убежища и сражаться с богами и существами. Все это может показаться знакомым, но более доступным, чем во многих других "выживачах" - вы не умрете, например, если не поедите. Вам не нужно беспокоиться о том, сражаться против других игроков, если вы этого не хотите. Кооперативная игра поддерживает до 10 игроков, так что вы можете играть с девятью друзьями.

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На прошлых выходных пиковое количество игроков превысило 500 000 - подвиг, которого достигали только четыре другие игры в Steam. Даже такие крупные игроки, как Grand Theft Auto V и Destiny 2, превысили всего 130 000–150 000 игроков. Iron Gate сообщает, что игроки уже потратили более 10 000 лет на изучение, строительство и сражения в этой игре.





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Valheim оказался популярным среди стримеров и зрителей Twitch. На этой неделе он достиг пика одновременной аудитории в 188 000 человек.

Еще неизвестно, сможет ли Valheim поддержать этот уровень интереса в долгосрочной перспективе, но Iron Gate продолжает работать над игрой.