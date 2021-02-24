Vivo пока не планирует выводить OriginOS за пределы Китая
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Vivo запустила OriginOS в Китае еще в ноябре 2020 года. В настоящее время она запускает программу публичного бета-тестирования для различных устройств в этом регионе. Однако устройства Vivo в других регионах поставляются с версией ОС Funtouch. Теперь компания заявила, что не планирует выводить OriginOS за пределы Китая.
В ответ на запрос пользователя, команда Funtouch OS для Индии ответила комментарием. В нем говорится, что OriginOS действительно предназначена для устройств Vivo, но запущена в Китае. Кроме того, в нем говорится, что компания пока не планирует поставлять его в другие регионы, включая Индию.
Это было уже очевидно, когда Vivo анонсировала график выпуска Funtouch OS 11 (на основе Android 11) для Индии.
В любом случае понятно, что Vivo намеревается поддерживать две версии своего пользовательского интерфейса. Один для Китая (OriginOS) и один для других регионов (Funtouch OS). Это не первая компания, которая так делает. Например, у OnePlus, есть собственная версия для Китая (Hydrogen OS) и версия для глобального рынка (Oxygen OS).
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