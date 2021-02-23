Stadia анонсировала эксклюзивную игру PixelJunk Raiders
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Хотя у Google Stadia больше нет собственных студий разработки игр, она все равно будет выпускать эксклюзивные игры. Следующим на платформе станет PixelJunk Raiders от Q-Games.
Последняя игра в серии это приключенческий роглайк PixelJunk. Вы будете играть за наемника, цель которого - спасти планету Тантал от инопланетных сил. Конечно же для прохождения вам нужно будет искать оружие и ресурсы.
PixelJunk Raiders - это рогалик, поэтому каждый раз, он будет выглядеть по-разному. В нем есть процедурно сгенерированная среда, наполненная поселениями, подземными кантинами, каньонами и монолитными храмами, и мир будет развиваться по мере того, как вы его исследуете. Q-Games черпала вдохновение из британских научно-фантастических комиксов 1970-х годов и «Мебиуса» Жана Жиро, когда строила этот мир.
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Игра поддерживает функцию State Share в Stadia, которая обеспечивает асинхронный многопользовательский игровой процесс. Ваши общие игровые состояния будут включать в себя турели, ловушки и гаджеты, которые вы установили. И другие игроки будут видеть мир таким как вы его оставили.
PixelJunk Raiders появится на Stadia 1 марта по цене 20 долларов. Подписчики Stadia Pro могут получить его бесплатно.
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