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Первый частный полет SpaceX отправит 29-летнюю американку на орбиту

Хейли Арсено, пережившая рак, станет самым молодым американцем, когда-либо побывавшим в космосе
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SpaceX недавно объявила, что отправит четырех гражданских лиц на орбиту на борту своей капсулы Crew Dragon, что будет первым случаем, когда экипаж полетит в космос без профессионального астронавта. Одним из таких частных лиц будет Хейли Арсено, которая в свои 29 лет станет самым молодым американцем, когда-либо летавшим в космос, сообщает NY Times.

Это стало возможным, благодаря Джареду Исаакману, миллиардеру, который купил у SpaceX первый запуск коммерческой ракеты-космонавта. Он получит одно место в Crew Dragon в миссии Inspiration 4. Еще одно место достанется победителю конкурса, спонсируемого его компанией Shift4, а другое - победителю лотереи больницы Св. Иуды. Четвертое место достанется сотруднику больницы Святого Иуды, который символизирует надежду, и этим человеком является Хейли Арсено.

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Сейчас Арсено работает помощником врача в Детской исследовательской больнице Св. Иуды в Мемфисе, но почти 20 лет назад она была ее пациентом. В 2002 году она лечилась от рака костей, и теперь у нее на левой ноге есть металлические стержни вместо некоторых костей. Таким образом, она также станет первым человеком с протезом, который отправится в космос.

Обычно такое заболевание не допускается для начинающих астронавтов,  Арсено по-прежнему хромает и иногда испытывает боли в ногах. Тем не менее, SpaceX допустила ее к полету, и она будет выполнять обязанности врача экипажа. "Моя битва с раком действительно подготовила меня к космическому путешествию", - сказала она Associated Press. 

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Исаакман, который для развлечения летает на МиГ-29 и других военных самолетах, сказал, что Хейли идеально подходит для гражданской космической команды. 

Последний запуск SpaceX с экипажем, Crew-1 (вверху), состоялся в ноябре прошлого года, а следующий, Crew-2, запланирован на апрель 2021 года. Исаакман расскажет о других космических туристах в миссии Inspiration4. У экипажа не будет много времени на подготовку - старт в Космическом центре Кеннеди НАСА запланирован на октябрь, а орбита продлится два-четыре дня.

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