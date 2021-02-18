Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

реклама

В преддверии запуска стали появляться утечки информации о характеристиках устройства. Сегодня один из типстеров, Макс Джамбор, в своем твите опубликовал изображение, в котором имеются слова «LTPO» и «9 Pro», что указывает на то, что вариант Pro будет иметь дисплей LTPO. Если вы не знаете, LTPS - это низкотемпературный поликремний, а LTPO - это низкотемпературный поликристаллический оксид.

На дисплее LTPO объединительная плата имеет IGZO (оксид индия, галлия, цинка), который экономит электроэнергию примерно на 5-15% по сравнению с панелями LTPS. Кроме того, эта объединительная плата позволяет OEM-производителям лучше динамически изменять частоту обновления дисплеев.

анонсы и реклама RTX 3090 появилась в продаже - смотри цену Хорошая цена на 3070 в Ситилинке Еще одна 3070 и дешевле 32" TV Xiaomi за копейки в Ситилинке <b>Compeo.ru - правильный компмагазин</b> без подвохов RTX 3070 в XPERT.RU по самым низким ценам <b>Обвал цен на семейство Galaxy S20</b> - цены РУХНУЛИ (c) Остатки RTX 3060 по лучшим ценам в XPERT.RU 4000р скидка на 1Tb SSD в Регарде 98" IPS Samsung за 3 892 400р - смотри что за зверь Много RTX 3090 в XPERT.RU

Это означает, что пользовательский интерфейс может разумно управлять батареей, изменяя частоту обновления дисплея, а также помогать в ситуациях, когда он всегда включен. Будем надеяться, что это позволит избежать проблему с разрядом аккумулятора и зеленый оттенок экрана.

Что касается спецификаций, OnePlus 9 Pro должен получить дисплей AMOLED QHD + с 6,78-дюймовым экраном, изогнутыми сторонами и частотой обновления 120 Гц. Ожидается, что он будет работать на чипсете Qualcomm Snapdragon 888, и будет иметь четыре камеры с партнерством Hasselblad, до 12 ГБ оперативной памяти, 256 ГБ памяти и OxygenOS 11 на базе Android 11.

реклама

Версия не Pro OnePlus 9, вероятно, будет иметь немного меньший 6,55-дюймовый AMOLED-дисплей, Snapdragon 870 SoC, тройные камеры с 48-мегапиксельным Sony IMX689 и 48-мегапиксельный сверхширокоугольный объектив, 16-мегапиксельную селфи-камеру.

Говорят, что и OnePlus 9, и OnePlus 9 Pro будут иметь аккумулятор емкостью 4500 м/Ач . Хотя технология зарядки еще не подтверждена, Макс уже заявил, что устройства будут поставляться с зарядным устройством внутри коробки.