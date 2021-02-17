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Недавно стало известно, что Samsung может объявить о выпуске Galaxy Z Flip2 (по другой информации известен как Galaxy Z Flip3) и складных телефонов Galaxy Z Fold3 в июле. Согласно надежному источнику информации из Китая, Fold3 будет оснащен камерой под панелью (UPC).

Это не первый случай, когда появляются слухи о появлении UPC на Galaxy Z Fold3. Южнокорейское издание еще в октябре 2020 года сообщило, что устройство будет поставляться с камерой под дисплеем. В том же отчете также утверждалось, что Fold3 будет иметь более толстый UTG для поддержки стилуса S Pen.

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Внутренний дисплей Galaxy Fold первого поколения имел широкую выемку, в которой размещались две камеры. Ожидается, что со встроенным UPC Galaxy Fold3 будет иметь более высокое соотношение экрана к корпусу, чем его предшественники.

S-Connect, компания, производящая петли для складного смартфона Samsung, подтвердила, что во втором квартале 2021 года начнет массовое производство петель для Galaxy Z Fold3 и Galaxy Z Flip2. Складные телефоны следующего поколения дебютируют в июле.

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Недавний отчет показал, что номер модели Galaxy Z Fold3 - SM-F926, и он будет поставляться с 256 ГБ встроенной памяти. Ожидается, что он будет оснащен 7,55-дюймовым основным дисплеем, 6,21-дюймовым защитным экраном и ОС Android 11 на базе One UI 3.5. Вероятно, в нем будет специальный слот для хранения стилуса. Остальные характеристики Galaxy Z Fold3 пока не известны.