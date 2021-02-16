Xiaomi в этом году сосредоточится на запуске более широкого ассортимента продуктов для умного дома
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Сегодня (16 февраля 2021 года) вице-президент Xiaomi Corp и генеральный директор Redmi Лу Вейбинг объявил, что в этом году компания будет уделять больше внимания расширению ассортимента продуктов для умного дома.
Об этом сообщил высокопоставленный руководитель компании в своем официальном аккаунте Weibo, китайском веб-сайте микроблогов. В этом посте на Weibo чиновник заявил, что в 2021 году китайский технологический гигант будет уделять больше внимания выводу на рынок широкого спектра продуктов для умного дома, особенно в своей родной стране - Китае. На данный момент у компании уже есть большой ассортимент продуктов для умного дома на рынке, но похоже, что Xiaomi стремится еще больше расширить свой портфель IoT (Интернет вещей) в этом году.
Другими словами, производитель смартфонов будет запускать различные взаимосвязанные бытовые приборы вместе с другими интеллектуальными электронными продуктами. Но на данный момент более подробная информация, о том какие именно продукты планирует выпускать Xiaomi, отсутствует. Но будем надеяться, что они начнут появляться уже в этом году.
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