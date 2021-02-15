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И хотя до выпуска смартфона еще далеко, слухи о будущих функциях новой серии iPhone продолжают поступать. Так согласно, последним утечкам стало известно, что вероятно будущий iPhone 13 будет иметь Always-On Display, улучшенную основную камеру и расширенные возможности MagSafe.

Согласно информации от EverythingApplePro и Макса Вайнбаха, известно, что серия iPhone 13 получит усовершенствованную основную камеру, расширится функционал MagSafe и возможно получит Always-On Display. Apple также ранее предполагала улучшить сверхширокоугольную камеру на iPhone 13, увеличив диафрагму до f / 1.8. Более того, Apple также планирует добавить в iPhone 13 автоматический режим астрофотографии вместе с портретным режимом для видео. Apple могла сделать это с помощью сканера LiDAR.

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Также хочется добавить, что эти слухи надо воспринимать с недоверием, поскольку последнее слово останется за Apple. На данный момент MagSafe используется в Apple аксессуарах, таких как кошельки MagSafe, зарядка Magsafe.

Больше подробностей можно узнать из видео EverythingApplePro:

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