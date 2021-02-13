Ученые изобрели устройство, способное заряжать носимые гаджеты от тепла человеческого тела
реклама
С технической стороны, разработанный термоэлектрогенератор (ТЭГ) сочетает в себе модульные термоэлектрические чипы с динамическим ковалентным полииминовым материалом и текучей жидкометаллической электропроводкой. Все они представляют собой конструкцию, которую исследователи называют «мягкий подключаемый модуль с жесткой материнской платой». Этот прибор растягивается до 120%, что дает возможность нанести его на кожу, а также самовосстанавливается - если какая-то деталь разорвется.
«Всякий раз, когда вы используете батарею, вы ее разряжаете, и, в конце концов, вам нужно будет заменить ее. Самое приятное в нашем термоэлектрическом устройстве - то, что вы можете носить его, и оно обеспечивает постоянное питание. Наша конструкция может растягиваться, не вызывая больших деформаций термоэлектрического материала, который может быть действительно хрупким», - сказал Цзянлян Сяо, доцент кафедры машиностроения Пола М. Рэди в CU Boulder.
реклама
ТЭГ обладает не только гибкостью, самовосстановлением и пригодностью для вторичной переработки, но и возможностью объединения этих гаджетов, для выработки большего количества электроэнергии.
Конечная цель состоит в том, чтобы продвинуть технологию так, чтобы пользователь мог питать свои гаджеты, такие как умные часы или фитнес-браслет, без аккумулятора. По словам исследователей, быстрая прогулка может вырабатывать около 5 вольт электричества в носителе размером типа фитнес-браслета.
Мне кажется, что этот проект может заинтересовать производителей с коммерческой точки зрения.
Лента материалов
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила