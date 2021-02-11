По заявлению инсайдера Okami в Call of Duty Black Ops Cold War будет добавлен новый режим Outbreak
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Эта информация исходит от авторитетного инсайдера Call of Duty Оками, который говорит, что слышал, что этот новый режим описывается как режим «Зомби в открытом мире». «Не знаю всех деталей, но это должно быть в стиле Treyarch, зомби-кооперативы на крупномасштабной карте Fireteam», - пишет инсайдер в Twitter.
Это могут быть конечно слухи, но когда дело доходит до инсайдов о Call of Duty, Оками очень часто владеет довольно точной информацией.
Сюжет в Call of Duty: Black Ops Cold War частично основан на реальных событиях. Действия происходят во времена холодной войны между СССР и США. Игра представляет собой новое поколение сетевых многопользовательских сражений с арсеналом оружия и снаряжения времен холодной войны на большом количестве новых карт и режимов. Black Ops Cold War также предлагает совершенно новый совместный режим выживания Zombies. Игроки также могут рассчитывать на самую большую серию бесплатного пост-релизного контента в истории Black Ops для мультиплеера и зомби, а также на подробный график внутриигровых событий сообщества. Игра доступна на ПК и консолях.
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