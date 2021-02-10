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В декабре 2020 года на территорию Российской Федерации была поставлена крупная партия оборудования для майнига цифровых валют.

Благодаря излишкам электроэнергии и ее низкой цене, в мировом майниге криптовалют РФ входит в тройку крупнейших стран.

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По сообщению основателя ЦОД BitRiver Игоря Рунца, в конце прошлого года была поставка двадцати тысяч устройств для добывания BTC в 14 грузовиках. Также, по заявлению Рунца, специально под покупателя в отдельном строении в Иркутской области был запущен Data center. Какое именно оборудование было завезено и название фирмы-поставщика в сообщении не упоминается. Известно, только что оно прибыло из стран азиатского региона.

Руководитель одного из шведских дата-центров Трошин считает, что скорей всего у этого майнера имеется негласное разрешение для майнинга на таком уровне из-за риска применения закона о цифровых финансовых активах.

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По оценкам экспертов, мощность ввезенного оборудования может составлять около одного процента мирового майнинга биткоина и является крупнейшей поставкой в Россию.











