Раскритикованный мод The Frontier для Fallout: New Vegas снова доступен для загрузки
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Fallout: The Frontier - один из самых больших и ожидаемых модов Fallout: New Vegas с момента его выпуска 15 января оказался в центре скандала.
После того, как некоторые раскритиковали мод за «фетишизм» и неприемлемый контент и один из создателей мода был обвинен в публикации «неприемлемого контента с участием несовершеннолетних антропоморфных существ», мод был временно удален из Nexus Mods.
Теперь мод снова доступен для загрузки, но уже со значительными исправлениями, из-за жалоб и просьб игроков и создателей контента.
Согласно сообщению руководителя проекта tgspy, «озвучка нескольких персонажей» была удалена из мода после того, как участники «попросили, чтобы они не были связаны с проектом в будущем». Помимо этого, некоторые артисты попросили удалить их контент, например композитор музыки для одной из радиостанций попросил удалить его композиции. Убраны также некоторые озвучки персонажей и творения художников.
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Были удалены строки об обращении в рабство напарника Америку. Создатели мода также пока удалили возможность интима с человекоподобными ящерами. Разработчики намекнули, что эту расу планируют переработать.
Руководитель The Frontier заявил: «Мы понимаем, что эти темы не рассматривались тактично, однако за написанием строк никогда не было никакого злого умысла».
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