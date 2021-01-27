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Не так давно компания Xiaomi представила свой флагманский смартфон Mi 11, который стал первым смартфоном на базе Snapdragon 888. Предполагается, что Xiaomi представит более топовую версию смартфона во второй половине февраля или начала марта, т.е. где-то после китайского Нового года. В сети появились рендеры задней части будущего смартфона, из которых видно, что камер будет четыре и располагаться они будут горизонтально. Скорей всего одним из сенсоров будет объектив-перископ. Судя по надписям, можно предположить, что камере будет доступен 120-ти кратный зум, а разрешение камеры предположительно составит 108 Мегапикселей. Утверждается, что камера, которую получит Mi 11 Pro, будет лучшей в истории Xiaomi.

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Также, на одной из китайских торговых площадок, было обнаружено изображение защитного чехла для будущего флагмана Xiaomi. Если судить по нему, то видно, что задний блок камер немного отличается расположением, но в общем концепция та же. Ожидается, что Xiaomi Mi 11 Pro будет оснащен 6,81-дюймовым AMOLED-дисплеем с частотой обновления 120 Гц и Qualcomm Snapdragon 888. Флагману также пророчат быструю проводную зарядку на 120 Вт и 80 Вт беспроводную. О том, будет ли в комплектации само зарядное устройство информации пока нет.