ZADAK представила SSD TWSS3 SATA
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Накопители будут выпускаться в стандартном для жестких дисков формфакторе 2,5 дюйма, который обеспечивает широкий спектр возможности установки диска в корпусе ПК – будь то стандартный отсек для HDD или поверх блока питания. Диски будут доступны в трех вариантах емкости: 512ГБ, 1ТБ и 2ТБ. Такой выбор емкости гарантирует, что пользователи смогут удовлетворить свои потребности системы.
Производитель заявил, что диски будут доступны с 29 января 2021 года, причем вариант на 512ГБ будет стоить 56.99 долларов США, вариант на 1ТБ – 99.99 долларов США и накопитель с 2ТБ будет стоить 209,99 долларов. Дизайн этих SSD выполнен в черном цвете с белыми вставками, а на крышке будет отображен символ «Z».
Твердотельный накопитель TWSS3 SATA будет использовать флеш-чипы 3D TLC NAND. Заявленная максимальная скорость чтения 560 MB/s, а максимальная скорость записи будет составлять 540 MB/s. Также Компания ZADAK заявляет, что эти твердотельные накопители на 95% энергоэффективней чем обычные жесткие диски.
Для получения более подробной информации, вы можете посетить страничку данных устройств.
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