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Прямо сейчас Samsung проводит Galaxy Unpacked, представляя ряд продуктов, которые работают в экосистеме компании. Хотя большинство из нас обеспокоены серией Galaxy S21, компания также анонсировала новый аксессуар, который позволяет пользователям отслеживать свои вещи. Речь идет о Samsung Galaxy SmartTags. Если вы беспокоитесь о потере личных вещей, вы можете просто прикрепить к ним Samsung SmartTags, а затем найти их с помощью телефона. Это могут быть ключи, кошелек, рюкзак или что-то еще. С помощью приложения Samsung SmartThings Find вы можете легко отследить объект. Компания также анонсировала SmartTags Plus, который может похвастаться и другими функциями.

Что касается дизайна, то Galaxy SmartTags имеют небольшой прямоугольный дизайн. Он сделан из пластика с небольшим круглым отверстием, чтобы его можно было прикрепить. SmartTags доступны в широком диапазоне цветов, поэтому вы можете просто выбрать тот, который вам нравится.

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Что касается функций, Samsung SmartTags интегрированы с приложением SmartThings Find. Приложение пригодится, когда вы ищете потерянный предмет. Тег будет отправлять сигналы Bluetooth на ближайшие устройства Samsung, и эти устройства не обязательно должны быть вашими. Сигналы направят вас к точному местонахождению гаджета. По словам Samsung, батарея этого устройства может прослужить несколько месяцев.

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Galaxy SmartTags Plus имеет все, что есть и в стандартном варианте, но также может похвастаться использованием сверхширокополосной технологии для пространственного и направленного отслеживания. Это позволит более точно отслеживать местоположение девайса. Приложение AR Finder на вашем телефоне также можно использовать для поиска Tags.

Galaxy SmartTags и SmartTags Plus поступят в продажу 29 января вместе с Galaxy S21

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