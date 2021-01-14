Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Samsung представляет Galaxy SmartTags - аксессуар для поиска потерянных вещей

Если вы беспокоитесь о личных вещях, то возможно Samsung SmartTags поможет вам
[ ] для раздела Блоги
+
RTX 3060 Ti в Ситилинке - смотри ЦЕНУ
RTX 3090 появились в продаже, но цены выросли
Ryzen 5600X намного дешевле в Регарде чем везде
<b>RX 6900XT Sapphire - дороже 150 т.р.</b>
Начислено вознаграждение
Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение.

реклама

Прямо сейчас Samsung проводит Galaxy Unpacked, представляя ряд продуктов, которые работают в экосистеме компании. Хотя большинство из нас обеспокоены серией Galaxy S21, компания также анонсировала новый аксессуар, который позволяет пользователям отслеживать свои вещи. Речь идет о Samsung Galaxy SmartTags. Если вы беспокоитесь о потере личных вещей, вы можете просто прикрепить к ним  Samsung SmartTags, а затем найти их с помощью телефона. Это могут быть ключи, кошелек, рюкзак или что-то еще. С помощью приложения Samsung SmartThings Find вы можете легко отследить объект. Компания также анонсировала SmartTags Plus, который может похвастаться и другими функциями.

Что касается дизайна, то Galaxy SmartTags имеют небольшой прямоугольный дизайн. Он сделан из пластика с небольшим круглым отверстием, чтобы его можно было прикрепить. SmartTags доступны в широком диапазоне цветов, поэтому вы можете просто выбрать тот, который вам нравится.

анонсы и реклама
98" IPS Samsung за 3 892 400р - смотри что за зверь
Ryzen 5800X за копейки в Регарде
RX 6800XT - все дороже 100 000р из за майнинга
<b>Цена снижена в 4 раза</b> на популярный планшет
75" LG IPS за 4 736 000р - смотри характеристики
43" 4K TV Xiaomi дешевле 20 т.р. в Ситилинке
Samsung Z Fold 2 - 180000р в Ситилинке
Зарабатывай деньги, участвуя в наполнении нашего сайта

Что касается функций, Samsung SmartTags интегрированы с приложением SmartThings Find. Приложение пригодится, когда вы ищете потерянный предмет. Тег будет отправлять сигналы Bluetooth на ближайшие устройства Samsung, и эти устройства не обязательно должны быть вашими. Сигналы направят вас к точному местонахождению гаджета. По словам Samsung, батарея этого устройства может прослужить несколько месяцев. 

реклама

Galaxy SmartTags Plus имеет все, что есть и  в стандартном варианте, но также может похвастаться использованием сверхширокополосной технологии для пространственного и направленного отслеживания. Это позволит более точно отслеживать местоположение девайса. Приложение AR Finder на вашем телефоне также можно использовать для поиска Tags. 

Galaxy SmartTags и SmartTags Plus поступят в продажу 29 января вместе с Galaxy S21

реклама


.

Начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.
Оценитe материал
Добавить в закладки
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Обзор и тестирование блока питания be quiet! Dark Power Pro 12 1200W (80 Plus Titanium)
39
Битва видеокарт: GeForce GTX 1660 Super VS Radeon RX 590 в связке с процессором Ryzen 5 3600X
8
Репортаж с презентации ноутбуков ASUS на CES 2021
4
Cyberpunk 2077: тестирование четырех поколений процессоров
27
Репортаж с презентации ноутбуков ROG на CES 2021
2
Битва игровых компьютеров: Core i7-10700КF & GeForce RTX 2080 Super VS Ryzen 7 3800XТ & Radeon RX 5700 XT
12
Обзор и тестирование процессорной СВО Arctic Liquid Freezer II-420
60
Project Cars 3: тестирование четырех поколений видеокарт и процессоров
6
Битва процессоров: Core i5-9400F VS Core i3-9350KF в связке с видеокартой GeForce RTX 2080 Ti
10
Обзор и тестирование мини-ПК Intel NUC 9 Extreme Kit NUC9i7QNX (BXNUC9I7QNX1)
20

Интересные материалы

Изучаем, что важнее для игрового компьютера: процессор или видеокарта – январь 2021
7 января 2021 25
Битва видеокарт: GeForce GTX 1660 VS Radeon RX 580 в связке с процессором Core i5-10400F
3 января 2021 27
Cyberpunk 2077: тестирование четырех поколений видеокарт
6 января 2021 44
Игровая индустрия: итоги 2020 года — лучшие игры года и самые интригующие в 2021
7 января 2021 73
Cyberpunk 2077: тестирование четырех поколений процессоров
13 января 2021 27
Обзор и тестирование видеокарты Palit GeForce RTX 3070 JetStream OC
4 января 2021 25

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Redmi Note 8 Pro ощутимо подешевел - игровой процессор, NFC и камера 64 Мп с новогодней скидкой 10%
16
32 смартфона Xiaomi 2019-2020-х годов получат финальную прошивку MIUI 12.5 – сроки и полный список
+
Дефицит GPU достиг пика - из продажи исчезли даже GTX 1650 Super/RX 5500XT, неэффективные в майнинге
72
Palit привезла в Россию видеокарты GeForce RTX 3060 Dual и StormX
31
Космический аппарат Juno зарегистрировал радиосигнал с Юпитера
15
Илон Маск больше не может претендовать на первое место Forbes
15
Ралли биткоина может закончиться — ситуация на рынке приближает второе падение
4
Названы самые загружаемые игры для PlayStation 4 и PlayStation 5 в 2020 году
1
AMD на этой неделе представила новые настольные процессоры
26
AMD и NVIDIA поведали о мерах борьбы с дефицитом GPU - цены продолжат расти, а ситуация не изменится
53
Microsoft выпустила январское обновление Windows 10 - исправлено несколько критических уязвимостей
13
Расширение серии GeForce RTX 30 под угрозой — NVIDIA заморозила новые модели Ti и Super
58
Достижения Intel Core i9-11900K в ряде игр пока не впечатляют — Ryzen 5 5600X оказывается быстрее
117
NVIDIA и AMD рассказали, когда видеокарты вернутся в магазины – сроки и новая ценовая политика
20
США создали еще одну замену российскому двигателю РД-180
73
AMD рассказала о процессорах и видеокартах следующего поколения – Zen4, DDR5, 5-нм и новый сокет AM5
23
WhatsApp утверждает, что не может читать персональную переписку
10
Windows Central показали внешний вид радикального обновления дизайна Windows 10 Sun Valley
13
AMD Ryzen 7 5800 можно легко разблокировать до 5800X
12
GTA VI может стать самой масштабной игрой серии – изучаем предполагаемую карту из 5 крупных локаций
3

Популярные статьи

Собираем игровой ПК на единственной видеокарте, до которой не дотянулись жадные руки майнеров
105
О майнинге криптовалюты на видеокартах в январе 2021 для самых маленьких
98
Cyberpunk 2077: тестирование четырех поколений процессоров
27
Самые ожидаемые игры 2021: Hitman 3, Battlefield 6, S.T.A.L.K.E.R. 2 и другие
21
Неуспешный успех: опыт апгрейда памяти на платформе Ryzen 5 1600X
35
Мой домашний сервер на базе ноутбука
55
Обзор Adata XPG Spectrix D60G RGB AX4U360038G14C-DT60/Память сына маминой подруги на отборных B-Die
73
Обзор и тестирование блока питания be quiet! Dark Power Pro 12 1200W (80 Plus Titanium)
39
Битва видеокарт: GeForce GTX 1660 Super VS Radeon RX 590 в связке с процессором Ryzen 5 3600X
8
Репортаж с презентации ноутбуков ASUS на CES 2021
4

Сейчас обсуждают

Владимир Калашников
20:55
Больше не всегда лучше) Посмотрите видео на канале "Рома, просто Рома", где он сравнивал температуры в корпусе при использовании разного количества вентиляторов
О многоликой роли домашнего ПК, энергоэффективности, необходимости апгрейда и чем не угодила видеокарта RX570 моему SSD
ахахах
18:49
да был я даж спекулировал в 90-х билетами его.Валатильность была нормальная вот и спекулировали.Но там если несоскочишь в масть,то можно было и жёстко прогореть
США создали еще одну замену российскому двигателю РД-180
Slow Mo
18:47
Ну не сраслось у Штеда)
AMD рассказала о процессорах и видеокартах следующего поколения – Zen4, DDR5, 5-нм и новый сокет AM5
Beta Version
18:47
У нас в Минске 3600+B450 как раз $300. При этом я, когда обновлялся до 3600, уже имел на руках B450 и платил только за новый процессор. Для 10400F пришлось бы покупать новую мать.
AMD рассказала о процессорах и видеокартах следующего поколения – Zen4, DDR5, 5-нм и новый сокет AM5
ахахах
18:46
вакцина конешно хлам у пиндосов вышла(-75 градусов хранения)
США создали еще одну замену российскому двигателю РД-180
Евгений Самара
18:42
Странно это читать с ноута Самсунг 2012 года с батареей, изношенной на 8%. Всегда от сети.
Мой домашний сервер на базе ноутбука
Miki_Sambrero
18:42
На эксиносе, тыс за 40 можно взять
Samsung Galaxy S21 представлен официально – Exynos 2100, IP68 и АКБ на 4000 мА*ч по цене от 849 евро
Slow Mo
18:42
Нет слов
AMD рассказала о процессорах и видеокартах следующего поколения – Zen4, DDR5, 5-нм и новый сокет AM5
Елисей Творимиров
18:41
разница в 10-15% фпс минимальных фпс между 10400f и 5600X Эта разница будет видна только на топовой видеокарте.
AMD рассказала о процессорах и видеокартах следующего поколения – Zen4, DDR5, 5-нм и новый сокет AM5
Рома Старцев
18:40
Так то ты первый начал, за что и получил говнеца в ответ, а по факту: не сечешь (что на самом деле про тебя очевидно) - некуй выеживаться. И да, я не оскорблял, а всего лишь констатировал сей факт про...
Мой домашний сервер на базе ноутбука
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем