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Экшн-ролевая игра Hellpoint скоро появится на платформе Nintendo, релиз которой запланирован на 25 февраля. TinyBuild представил новый трейлер, демонстрирующий игровой процесс, с которым вы можете ознакомиться ниже.



В Hellpoint есть множество боссов, которых нужно убить, секреты, которые нужно раскрыть, области, которые нужно исследовать, и оружие, которое нужно освоить. Фактически, в игре есть определенные области и сценарии, которые могут произойти только тогда, когда, так сказать, «звезды сойдутся», поскольку сами небеса сговариваются, чтобы создать сценарии, которые развязывают ужасные демонические проблемы. Эстетически игра сочетает в себе мрачные футуристические фэнтезийные образы с небольшим количеством ужаса, похожих на Dark Souls, Event Horizon и Warhammer 40,000.

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По пути вы проходите контрольные точки, повышаете уровень, настраиваете своего персонажа и, надеюсь, найдете несколько видов оружия, которые подойдут под ваш стиль игры. Например гигантский каменный столб, которым очень весело разбивать предметы. Также доступны варианты дальнего боя, если вы хотите удержать гигантских врагов на безопасном расстоянии. Огромная зона хаба, открытая в начале игры, представляет особое место для апгрейда вашего оружия и доспехов и планирования пути через заброшенную космическую станцию.

Существует возможность пропускать некоторые области и встречи по мере прохождения игры, поэтому рекомендуется тщательно исследовать области и обращать внимание на расположение космической станции на орбите, чтобы убедиться, что вы готовы справиться с особенными врагами или боссами.

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