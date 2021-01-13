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После вчерашнего анонса новой игры Indiana Jones, Lucasfilm Games объявила о новом проекте в сотрудничестве с командой Ubisoft The Division, Ubisoft Massive Entertainment. С момента приобретения студии Disney в 2012 году LucasFilm работал исключительно с издателем EA над выпуском «Звездных войн». До этого объявления было сказано, что EA сохранит лицензию Star Wars исключительно до 2023 года.

«EA была и будет оставаться стратегическим и важным партнером для нас сейчас и в будущем», - сказал WIRED Шон Шопто, старший вице-президент по глобальным играм и интерактивным технологиям Disney. «Но мы действительно чувствовали, что есть место для других».

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Новый проект возглавляет игровой директор The Crew и The Division 2 Джулиан Герити. Как сообщает Wired, игра все еще находится на очень ранней стадии разработки, но мы знаем, что она будет работать на движке Ubisoft Snowdrop.

Президент Lucasfilm Кэтлин Кеннеди сказала: «Когда мы смотрим в следующие 50 лет Lucasfilm, мы с нетерпением ждем продолжения наследия в играх, которые представили так много запоминающихся персонажей и историй. Это новое сотрудничество позволит команде Lucasfilm Games следовать новым и захватывающим направлениям в повествовании о «Звездных войнах» и «Индиане Джонсе» творчески и иначе, чем те, которые раскрываются в наших фильмах».