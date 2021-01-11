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Microsoft представила Surface Pro 7 Plus, обновленную версию Surface Pro 7, предназначенную для бизнес-клиентов (и, возможно, образовательных учреждений). Планшет обновлен до процессоров Intel Core 11-го поколения, имеет большую батарею и, что самое удивительное, съемный SSD. В остальном дизайн во многом такой же как и в предыдущей версии.

Цена на модельный ряд будет начинаться от 899 долларов с процессором Intel Core i3-1115G4, 8 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ SSD. Если вам нужен LTE, начальный вариант - Core i5-1135G7, 8 ГБ ОЗУ и 128 ГБ SSD. Вариант на Core i5, 16 ГБ ОЗУ и 256 ГБ SSD будет стоить вам 1649,99 долларов, а топовая версия с Core i7-1165G7, 32 ГБ оперативной памяти и 1 ТБ SSD обойдется в 2,799,99 долларов. Конечно, Type Cover продается отдельно, независимо от того, какой вариант вы выберете. Доставка начнется к концу недели.

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Твердотельный накопитель будет съемным, как и в Surface Pro X и Surface Laptop 3, и это будет хорошо для тех пользователей, которые захотят заменить диск или просто увеличить хранилище. (Surface 7 Pro Plus использует твердотельный накопитель m.2 2230, который постепенно становится все более популярным).

Но многое осталось прежним, включая 12,3-дюймовый дисплей с разрешением 2736 x 1824 (и толстые лицевые панели вокруг него), а также выбор портов. В модели с Wi-Fi под подставкой все еще есть карта microSD, хотя в версиях LTE она заменена слотом для нано-SIM. Microsoft утверждает, что Surface Pro 7 Plus будет на 23% легче, чем машины предыдущего поколения. Батарея на 15 часов в Wi-Fi или 13,5 часов в LTE, по сравнению с 10,5 часов в Wi-Fi на обычном Surface Pro 7.

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Однако, пока не ясно станет ли Surface 7 Pro Plus доступным для пользователей, не связанных с бизнесом или образованием, поскольку LTE и 11-е поколение, скорее всего, соблазнят некоторых людей.



