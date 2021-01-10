Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

реклама

У дополненной реальности (AR) были взлеты и падения на протяжении многих лет: от оригинального Google Glass в 2013 году до Microsoft HoloLens в 2016 году и Enterprise Google Glass в 2019 году. В конечном итоге технология может оказаться невероятно полезной для большинства людей. Lenovo представила на выставке CES 2021 умные очки ThinkReality A3 Smart Glasses.

По словам Lenovo, очки ThinkReality A3 являются частью цели «обеспечить интеллектуальную трансформацию бизнеса и предоставить более умные технологии большему количеству людей». Они заявляют, что то, как мы работаем, учимся и взаимодействуем, меняется, поэтому компании ищут новые технологии, которые упростят жизнь. Именно здесь на помощь приходит ThinkReality A3 с такими возможностями, как виртуальные мониторы, 3D-визуализация, иммерсивное обучение и многое другое.

анонсы и реклама RTX 3070 - более 10 видов в XPERT.RU Море 3060Ti по лучшим ценам в XPERT.RU 75" LG IPS за 4 736 000р - смотри характеристики Робототехнический набор Xiaomi - зверь в прямом смысле Зарабатывай деньги, участвуя в наполнении нашего сайта -40% на HDD Fujitsu в Регарде Мин цена RTX 3080 - 120 000р из-за майнинга см МАКС цену <b>RX 6900XT Sapphire - 140 т.р.</b> RX 6800XT - все дороже 100 000р из за майнинга 43" 4K TV Xiaomi дешевле 20 т.р. в Ситилинке Лютое игровое кресло Thermaltake - смотри что за зверь

Умные очки работают путем привязки к некоторым устройствам Motorola или ПК через USB-C. Они работают на платформе Qualcomm Snapdragon XR1, которая также поддерживает Google Enterprise Google Glass. Они имеют два дисплея 1080p и 8-мегапиксельную камеру RGB для захвата видео, а также две камеры «рыбий глаз» для отслеживания шести степеней свободы (6DoF) в масштабе помещения.

реклама

Когда эти очки будут выпущены в середине 2021 года, похоже, вероятно будут две модели: ПК и корпоративная модель. Версия для ПК будет подключена к ноутбуку или мобильной рабочей станции для создания до пяти виртуальных мониторов для работы. Как объясняет Lenovo, «виртуальные мониторы увеличивают ценность ПК, повышая производительность, конфиденциальность и иммерсивность для таких отраслей, как финансы, архитектура и инженерия, а также для удаленных и мобильных сотрудников, где пространство и конфиденциальность ограничены». Пользователь может взаимодействовать с дисплеями и располагать их так, как он считает нужным.

реклама

Корпоративная модель будет работать в паре с некоторыми телефонами Motorola для задач AR без помощи рук (также через USB-C). Коммерческие клиенты смогут создавать, развертывать и управлять контентом смешанной реальности для очков ThinkReality A3 для любых нужд. Lenovo считает, что это идеальное решение для производственных цехов и в розничной торговле, позволяющее работникам в любой момент получить доступ к важной информации.

В целом, это классная AR-гарнитура, и, похоже, она может быть весьма удобна для работы. Хотя у нас еще нет цены, наличие двух моделей может позволить сделать ценообразование более удобным для потребителя. С другой стороны, люди тратят более 1000 долларов на телефон, поэтому повышение производительности за такую цену не было бы полным абсурдом. В любом случае, это захватывающий прогресс в области дополненной реальности.