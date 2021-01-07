Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Samsung официально представили Galaxy Chromebook 2 с экраном QLED

Для тех, кто не помнит, оригинальный Chromebook стоил невероятных 999 долларов. Теперь это не так, так как Galaxy Chromebook 2 продается по стартовой цене 549 долларов и содержит некоторые интересные изменения.
[ ] для раздела Блоги
+
<b>Цена снижена в 4 раза</b> на популярный планшет
Цена рухнула на порядок на 65" Samsung - пора брать
<b>RX 6900XT Sapphire - 140 т.р.</b>
98" IPS Samsung за 3 892 400р - смотри что за зверь
Начислено вознаграждение
Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение.

реклама

У Samsung действительно хорошо получился Chromebook и поэтому всего через год, компания представляет продолжение - Galaxy Chromebook 2, в котором удалось воплотить hi-end дизайн, и при этом  сократить некоторые расходы.

Galaxy Chromebook 2 - Chromebook среднего класса от Samsung, который отлично выглядит и предлагает достойные характеристики.

анонсы и реклама
RTX 3070 в XPERT.RU от 56 т.р. - 15 позиций
Мин цена RTX 3080 - 120 000р из-за майнинга см МАКС цену
RX 6800XT - все дороже 100 000р из за майнинга
RX 6800 XT до 30% дешевле в XPERT.RU чем везде
75" LG IPS за 4 736 000р - смотри характеристики
Зарабатывай деньги, участвуя в наполнении нашего сайта
43" 4K TV Xiaomi дешевле 20 т.р. в Ситилинке
Робототехнический набор Xiaomi - зверь в прямом смысле
Samsung Z Fold 2 - 180000р в Ситилинке
Лютое игровое кресло Thermaltake - смотри что за зверь

Итак, как же Samsung удалось здесь сократить расходы? Ну, для начала, базовая модель поставляется с процессором Intel Celeron 5205U и имеет 4 ГБ оперативной памяти и 64 ГБ памяти. Однако, если вы хотите чего-то большего, вы можете потратить 699 долларов и получить процессор Intel Core i3-10110U с 8 ГБ ОЗУ и 128 ГБ памяти. Хотя я бы не назвал это лучшим предложением с точки зрения технических характеристик, он все же довольно приличный, учитывая, что Chromebook в основном предназначен для продуктивных, а не интенсивных задач.

реклама

Galaxy Chromebook 2 имеет 13,3-дюймовый QLED дисплей с разрешением 1920 x 1080 пикселей,  с превосходной по точности цветопередачей благодаря технологии Quantum Dot. Дисплей по-прежнему полностью поддерживает активный стилус, но его нужно покупать отдельно. Вы также получаете поддержку Wi-Fi 6, пару стереодинамиков, слот для microSD карты, два порта USB Type-C, веб-камеру 720p, клавиатуру с подсветкой. Хотя батарея стала меньше, чем у прошлогодней модели, она должна работать дольше, учитывая то, что экран теперь 1080p. Корпус Galaxy Chromebook 2 выполнен из алюминия и весит всего 1220 грамм. 

Galaxy Chromebook 2 поступит в продажу в первом квартале 2021 года. Тем не менее, Samsung не назвала точную дату его запуска.

Начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.
Оценитe материал
Добавить в закладки
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Игровая индустрия: итоги 2020 года — лучшие игры года и самые интригующие в 2021
25
Изучаем, что важнее для игрового компьютера: процессор или видеокарта – январь 2021
13
Обзор и тестирование ноутбука ASUS ZenBook Pro 15 UX535L
3
Cyberpunk 2077: тестирование четырех поколений видеокарт
39
Обзор и тестирование материнской платы ASUS Prime B550-Plus
13
Тестирование лучших игровых компьютеров в играх F1 2018 и F1 2019
5
Обзор и тестирование видеокарты Palit GeForce RTX 3070 JetStream OC
23
Battlefield 1: тестирование актуальных видеокарт и процессоров
7
Битва видеокарт: GeForce GTX 1660 VS Radeon RX 580 в связке с процессором Core i5-10400F
27
Обзор и тестирование корпуса Deepcool Macube 110 и комплекта вентиляторов Deepcool CF120 Plus
24

Интересные материалы

Cyberpunk 2077: тестирование актуальных видеокарт от А до Я
27 декабря 2020 98
Битва видеокарт: GeForce GTX 1660 VS Radeon RX 580 в связке с процессором Core i5-10400F
3 января 2021 27
Cyberpunk 2077: тестирование четырех поколений видеокарт
6 января 2021 39
Обзор и тестирование корпуса Deepcool Macube 110 и комплекта вентиляторов Deepcool CF120 Plus
2 января 2021 24
Обзор и тестирование видеокарты Palit GeForce RTX 3070 JetStream OC
4 января 2021 23
Игровая индустрия: итоги 2020 года — лучшие игры года и самые интригующие в 2021
7 января 2021 25

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

1 января Microsoft отключила на Windows 10 три программы с миллионами активных пользователей
15
Уже на следующей неделе Илон Маск может стать самым богатым человеком на планете
28
Разработчики S.T.A.L.K.E.R. 2 сделали подарок игрокам
12
HUAWEI выпустила финальный список смартфонов, которые получат EMUI 11 – названия и сроки для РФ
9
S.T.A.L.K.E.R. 2: Новый сюжет и развод Сергея Григоровича
187
83 смартфона Xiaomi получат прошивку MIUI 12.5 в 2021 году
6
Core i7-10700KF ощутимо подешевел - цена на 40% меньше, чем у прямого конкурента Ryzen 5800X
128
Core i5-10600KF сильно подешевел – оптимальный игровой процессор с выгодой 6 тысяч vs Ryzen 7 3700X
43
На рынке криптовалют наконец-то начался так называемый «альтсезон»
10
Видеокарты GeForce RTX 3070/3060 Ti дешевеют в первые дни Нового года – скидки доходят до 6 000 р
37
Нетрадиционная ориентация Джуди из Cyberpunk 2077 — видение авторов, но найденные файлы озвучки говорят об обратном
25
Redmi Note 8 Pro ощутимо подешевел – 64 Мп камера, NFC, игровой CPU и праздничная экономия в 10%
3
Курс Ethereum преодолел отметку в 1200$ - видеокарты продолжают дорожать и исчезать из продажи
18
NVIDIA анонсировала презентацию GeForce RTX: Game On - новые игры, технологии и бюджетные RTX 3000
14
CD Projekt RED опровергла недавний слух о преображении Cyberpunk 2077 к лету
18
Cyberpunk 2077 резко теряет позиции в Steam – игра может стать самым большим провалом года
29
«Отец архитектуры AMD Zen» Джим Келлер нашёл пристанище в канадском стартапе
11
AMD объявила о выходе обновления BIOS AGESA 1.1.9.0 - стабильный разгон шины Infinity Fabric до 2GHz
10
Microsoft закрывает проект Minecraft из-за пандемии
4
CD Projekt RED опровергли слух о полном преображении Cyberpunk 2077 с возвратом вырезанного контента
4

Популярные статьи

Разбираемся, что не так с Zen2 и Zen3
294
Cyberpunk 2077: тестирование четырех поколений видеокарт
39
Изучаем, что важнее для игрового компьютера: процессор или видеокарта – январь 2021
13
5 лучших смартфонов 2020 года до 20 000 рублей
2
Компактный mATX корпус для домашнего кабинета своими руками
64
Игровая индустрия: итоги 2020 года — лучшие игры года и самые интригующие в 2021
25
Обзор и тестирование ноутбука ASUS ZenBook Pro 15 UX535L
3

Сейчас обсуждают

Дмитрий
22:00
Когда на оверах будет система репутации, некоторым товарищам уже миллионы минусов поставили?
Система репутации в PUBG поможет решить проблему «токсичности» игроков
Гость
22:00
Ну ты хомяк....
Core i7-10700KF ощутимо подешевел - цена на 40% меньше, чем у прямого конкурента Ryzen 5800X
NOFX
21:59
Охренеть,сколько в Японии дебилов без интернета. Онлайн резерв/заказ,нее не слышал 🙈😆
Дефицит PlayStation 5 продолжается – фото очередей в Японии
lampa
21:59
Тёмную сторону в тебе ощущаю я :)
На следующей неделе в Epic Games Store раздадут Star Wars Battlefront II, а пока — Crying Suns
Дмитрий
21:58
судя по тому как 6800 и 6900 идут рядом, видимо оптимизации нет в софте Так это не преимущество нвидии, а убожество софта Но как видим любое убожество надо показать как преимущество
Radeon RX 6900 XT медленнее GeForce RTX 3060 Ti в DaVinci Resolve Studio
Гость
21:58
На 0%.
Core i7-10700KF ощутимо подешевел - цена на 40% меньше, чем у прямого конкурента Ryzen 5800X
REY_B_
21:57
Пусть "поучатся" у WOT. Там тупо подкручиваются победы. Бывает и глючит, тогда возникает картинка, когда танк лезет внаглую, в него стреляют всей командой, и "не попадают". Зато в ответ, каждый выстре...
Система репутации в PUBG поможет решить проблему «токсичности» игроков
Гость
21:57
Дура у тебя в штанах. Сзади.
Core i7-10700KF ощутимо подешевел - цена на 40% меньше, чем у прямого конкурента Ryzen 5800X
NOFX
21:55
А сколько там за ЖКХ платят и какие штрафы за ППД? Или лишь бы ляпнуть что-то?
Дефицит PlayStation 5 продолжается – фото очередей в Японии
KashtanPalash
21:55
Мини лед хуже ОЛЕД.
Samsung представила новые 4K и 8K телевизоры Neo QLED с подсветкой Mini-Led и квантовыми точками
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем