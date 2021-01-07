Samsung официально представили Galaxy Chromebook 2 с экраном QLED
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У Samsung действительно хорошо получился Chromebook и поэтому всего через год, компания представляет продолжение - Galaxy Chromebook 2, в котором удалось воплотить hi-end дизайн, и при этом сократить некоторые расходы.
Galaxy Chromebook 2 - Chromebook среднего класса от Samsung, который отлично выглядит и предлагает достойные характеристики.
Итак, как же Samsung удалось здесь сократить расходы? Ну, для начала, базовая модель поставляется с процессором Intel Celeron 5205U и имеет 4 ГБ оперативной памяти и 64 ГБ памяти. Однако, если вы хотите чего-то большего, вы можете потратить 699 долларов и получить процессор Intel Core i3-10110U с 8 ГБ ОЗУ и 128 ГБ памяти. Хотя я бы не назвал это лучшим предложением с точки зрения технических характеристик, он все же довольно приличный, учитывая, что Chromebook в основном предназначен для продуктивных, а не интенсивных задач.
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Galaxy Chromebook 2 имеет 13,3-дюймовый QLED дисплей с разрешением 1920 x 1080 пикселей, с превосходной по точности цветопередачей благодаря технологии Quantum Dot. Дисплей по-прежнему полностью поддерживает активный стилус, но его нужно покупать отдельно. Вы также получаете поддержку Wi-Fi 6, пару стереодинамиков, слот для microSD карты, два порта USB Type-C, веб-камеру 720p, клавиатуру с подсветкой. Хотя батарея стала меньше, чем у прошлогодней модели, она должна работать дольше, учитывая то, что экран теперь 1080p. Корпус Galaxy Chromebook 2 выполнен из алюминия и весит всего 1220 грамм.
Galaxy Chromebook 2 поступит в продажу в первом квартале 2021 года. Тем не менее, Samsung не назвала точную дату его запуска.
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