Эван Бласс: Galaxy S21 Ultra получит лазерный автофокус и 5 камер, одна из них на 108Mp
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Невозможно игнорировать тот факт, что серия Galaxy S21 в последнее время получает много упоминаний, и можно с уверенностью сказать, что Samsung действительно меняет наше представление о флагманской серии. На данный момент об устройствах практически ничего не известно, кроме цены, и того, что их официально представят 14 января.
Небезызвестный Эван Бласс опубликовал несколько скринов о будущих камерах новой линейки смартфонов.
Galaxy S21 и S21+ будут иметь 10-мегапиксельную фронтальную камеру, 12-мегапиксельный сверхширокоугольный объектив, 12-мегапиксильную основную камеру, а также 64-мегапиксильный телеобъектив. Вроде бы стандартный набор.
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А вот S21 Ultra будет иметь на борту 5 камер: 40-мегапиксельная фронтальная камера F 2.2, 12-мегапиксельная ультраширокоугольная фотокамера F2.2, 108-мегапиксельная основная камера F1.8 и два 10-мегапиксельных телеобъектива с апертурой F4.9 и F2.4. Также этот смартфон получит лазерный автофокус.
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Все три устройства официально представят 14 января. Также известно, что S-Pen для Galaxy S21 Ultra будет продаваться как отдельный аксессуар.
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