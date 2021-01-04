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В PlayStation Store появилась демо версия Ys IX: Monstrum Nox

Демоверсия позволяет игрокам исследовать город Балдук в преддверии выхода игры в следующем месяце, с двумя разными локациями и несколькими игровыми персонажами. В демоверсию также можно играть на PlayStation 5.
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Взгляните на таинственный город Балдук с этой демоверсией Ys IX: Monstrum Nox. Выберите одно из двух ключевых мест для исследования и поэкспериментируйте с новыми дарами и монструмами, прежде чем начнется полное приключение.

Ys IX: Monstrum Nox - последняя игра в продолжительной серии игр, разработанной Falcom. Игра основана на многих особенностях Ys VIII: Lacrimosa of Dana, а также вводит новые механики, которые сделают приключение таким же увлекательным, как и прежде.

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Известный искатель приключений Адол «Красный» Кристин со своим другом Доги прибывают в город Балдук, которой был захвачен Ромунской империей, и прежде чем ступить в город Алан был схвачен. В тюрьме он встречает таинственную женщину Априлис, которая превращает его в существо со сверхспосбоностями и даром изгонять монстров. Адолу предстоит отразить угрозы, которые приходят из темного измерения - Grimwald Nox и разгадать загадку проклятия Монструма, а также выяснить природу возникновения беспорядков в Балдухе.

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Ys IX: Monstrum Nox выйдет на PlayStation 4 в Северной Америке и Европе 2 февраля. Игра выйдет на ПК и Nintendo Switch летом 2021 года.

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Gringo
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Допустим, я выделил бюджет на видюху 50 тыс., учитывая, что рек. цена 45 тыс. Сейчас смотрю прайсы и вижу, что средняя цена уже перевалила за 60 тыс. И я сижу с хреном. Всё из-за вашего брата.
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20:16
А те кто купил по 1500 и продал кому-то по 17к, взули кого-то с профитом 10х
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