В PlayStation Store появилась демо версия Ys IX: Monstrum Nox
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Взгляните на таинственный город Балдук с этой демоверсией Ys IX: Monstrum Nox. Выберите одно из двух ключевых мест для исследования и поэкспериментируйте с новыми дарами и монструмами, прежде чем начнется полное приключение.
Ys IX: Monstrum Nox - последняя игра в продолжительной серии игр, разработанной Falcom. Игра основана на многих особенностях Ys VIII: Lacrimosa of Dana, а также вводит новые механики, которые сделают приключение таким же увлекательным, как и прежде.
Известный искатель приключений Адол «Красный» Кристин со своим другом Доги прибывают в город Балдук, которой был захвачен Ромунской империей, и прежде чем ступить в город Алан был схвачен. В тюрьме он встречает таинственную женщину Априлис, которая превращает его в существо со сверхспосбоностями и даром изгонять монстров. Адолу предстоит отразить угрозы, которые приходят из темного измерения - Grimwald Nox и разгадать загадку проклятия Монструма, а также выяснить природу возникновения беспорядков в Балдухе.
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Ys IX: Monstrum Nox выйдет на PlayStation 4 в Северной Америке и Европе 2 февраля. Игра выйдет на ПК и Nintendo Switch летом 2021 года.
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