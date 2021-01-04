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Когда CD Projekt RED впервые объявили, что Cyberpunk 2077 будет в основном от первого лица (за исключением режима вождения и фото), многие фанаты были расстроены, так как играя можно не увидеть созданного персонажа. Но для тех, кто все же хочет переключиться на вид от третьего лица, вышел мод, который позволит вам это сделать.

Однако, прежде чем рассказать об этом, важно пояснить, что это только для игроков на ПК и что в игре все еще есть проблемы с ошибками и сбоями (хотя несколько крупных патчей значительно улучшили игру). Зная это, рекомендуется сделать резервную копию всех файлов сохранения перед попыткой любого мода - независимо от того, насколько они велики или малы. Ошибки возникают случайным образом, и моды нарушают предполагаемую механику любой игры, а это означает, что поврежденные файлы сохранения всегда можно потерять.

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Теперь о моде.

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Чтобы использовать этот мод от третьего лица Cyberpunk 2077, вам нужно будет установить программу под названием Cyber Engine Tweaks, которую вы можете найти в Nexus Mods.

Как только он будет загружен, вы можете включить мод от третьего лица от Jelle Bakker под названием JB - TPP WIP Third Person. Как следует из названия, этот мод в настоящее время все еще находится на начальной стадии. После установки его довольно легко запустить.

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В настоящее время в этом моде есть четыре разных вида камеры, так что получайте удовольствие и посмотрите, что лучше всего подходит для вас. После чего вы можете начать работу над созданным вами V.