Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

В сети появился мод для игры от третьего лица в Cyberpunk 2077

Для тех, кто все же хочет переключиться на вид от третьего лица, вышел мод, который позволит вам это сделать.
[ ] для раздела Блоги
1
<b>Цена снижена в 4 раза</b> на популярный планшет
75" LG IPS за 4 736 000р - смотри характеристики
RTX 3070 <b>по цене</b> 3060 Ti - надо брать
RTX 3070 - цена упала еще
Еще одна 3070 с большой скидкой
Начислено вознаграждение
Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение.

реклама

Когда CD Projekt RED впервые объявили, что Cyberpunk 2077 будет в основном от первого лица (за исключением режима вождения и фото), многие фанаты были расстроены, так как играя можно не увидеть созданного персонажа. Но для тех, кто все же хочет переключиться на вид от третьего лица,  вышел мод, который позволит вам это сделать. 

Однако, прежде чем рассказать об этом, важно пояснить, что это только для игроков на ПК и что в игре все еще есть проблемы с ошибками и сбоями (хотя несколько крупных патчей значительно улучшили игру). Зная это, рекомендуется сделать резервную копию всех файлов сохранения перед попыткой любого мода - независимо от того, насколько они велики или малы. Ошибки возникают случайным образом, и моды нарушают предполагаемую механику любой игры, а это означает, что поврежденные файлы сохранения всегда можно потерять.

анонсы и реклама
98" IPS Samsung за 3 892 400р - смотри что за зверь
<b>RX 6900XT Asrock кардинально дешевле чем везде</b>
RX 6800 XT до 30% дешевле в XPERT.RU чем везде
Зарабатывай деньги, участвуя в наполнении нашего сайта
43" 4K TV Xiaomi дешевле 20 т.р. в Ситилинке
<b>RX 6900XT Sapphire - 140 т.р.</b>
RTX 3070 за копейки в Compeo.ru
Робототехнический набор Xiaomi - зверь в прямом смысле
Samsung Z Fold 2 - 180000р в Ситилинке
Цена рухнула на порядок на 65" Samsung - пора брать
Новая 6800XT Sapphire дороже 100 000р - смотри цену
Лютое игровое кресло Thermaltake - смотри что за зверь

Теперь о моде.

 

реклама

Чтобы использовать этот мод от третьего лица Cyberpunk 2077, вам нужно будет установить программу под названием Cyber Engine Tweaks, которую вы можете найти  в Nexus Mods. 

Как только он будет загружен, вы можете включить мод от третьего лица от Jelle Bakker под названием  JB - TPP WIP Third Person. Как следует из названия, этот мод в настоящее время все еще находится на начальной стадии.  После установки его довольно легко запустить.

реклама

В настоящее время в этом моде есть четыре разных вида камеры, так что получайте удовольствие и посмотрите, что лучше всего подходит для вас.  После чего вы можете начать работу над созданным вами V. 

Начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.
Оценитe материал
Добавить в закладки
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Обзор и тестирование видеокарты Palit GeForce RTX 3070 JetStream OC
9
Battlefield 1: тестирование актуальных видеокарт и процессоров
5
Битва видеокарт: GeForce GTX 1660 VS Radeon RX 580 в связке с процессором Core i5-10400F
20
Обзор и тестирование корпуса Deepcool Macube 110 и комплекта вентиляторов Deepcool CF120 Plus
22
Игровая индустрия: итоги 2020 года — основные номинации
15
Тестирование лучших игровых компьютеров в играх Strange Brigade и World War Z
11
Обзор и тестирование корпуса XPG Battlecruiser
9
Битва процессоров: Pentium G6400 VS Pentium G5600F VS Athlon 240GE в связке с видеокартой GeForce RTX 2060 Super
16
Деньги вперед: главные игры января 2021 года
17
Тестирование четырех поколений процессоров в играх F1 2018 и F1 2019
3

Интересные материалы

Cyberpunk 2077: тестирование актуальных видеокарт от А до Я
27 декабря 2020 96
В погоне за производительностью: процессоры – декабрь 2020
22 декабря 2020 29
Обзор и тестирование корпуса Deepcool Macube 110 и комплекта вентиляторов Deepcool CF120 Plus
2 января 2021 22

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Стали известны доходы большой фермы из видеокарт GeForce RTX 3080 – сроки окупаемости и расходы
24
Redmi Note 9 Pro сильно подешевел – игровой CPU, 64 Мп камера и NFC с новогодней скидкой в 4 000 р
15
Процессоры Ryzen 5000 вернулись в российские магазины – цены почти соответствуют рекомендованным
125
Core i5-10600KF продолжает дешеветь - цена уже в 1.5 раза ниже, чем у прямого конкурента Ryzen 5600X
185
Обновление Windows 10 21H2 принесёт серьезные визуальные изменения
36
11 смартфонов Xiaomi 2018 года получат прошивку MIUI 12.5
1
Цена Ethereum подскочила до 920$ - видеокарты среднего ценового сегмента начали исчезать из продажи
97
NVIDIA готовит ещё одну линейку видеокарт GeForce RTX 3070/3080 Super с 16 Гб быстрой памяти GDDR6Х
49
Доля процессоров AMD Ryzen в декабре упала на 30%, а эксперты винят во всём Cyberpunk 2077 – Steam
63
Сроки выхода первых дополнений к Cyberpunk 2077 сдвигаются к лету, а онлайн переносится на 2022
33
10-ядерный Core i9 10900К и все остальные процессоры текущего поколения не получат поддержку PCIe 4
31
Курс Bitcoin уже приближается к 35 000$, а Etereum преодолел рубеж в 800$ - бум майнинга наступил
72
Первые фото материнской платы Z590 от MSI — один слот M.2 неработоспособен с процессорами i3
54
Графика в трейлере S.T.A.L.K.E.R. 2 нереалистична – картинка в игре будет уровнем ниже
37
Bitcoin поставил новый рекорд стоимости в 31 500$ - цены видеокарт уже вдвое выше рекомендованных
145
Bethesda оставила игрокам еще один намек на место действия The Elder Scrolls 6
4
Call of Duty: Warzone — игроки жалуются на оружие DMR 14
7
Илон Маск ожидал банкротство Tesla в 2020 году, но этого не случилось
21
Видеокарты AMD RDNA 4 будут основаны на технологии чиплетов
15
S.T.A.L.K.E.R. 2 не выйдет на PS5 - культовая игра станет эксклюзивом платформ Microsoft
39

Популярные статьи

Битва видеокарт: GeForce GTX 1660 VS Radeon RX 580 в связке с процессором Core i5-10400F
20
Процессор Intel Xeon E3-1240 v3 против i5-4690K: сравнение производительности
35
3D принтеры - заводы будущего
25
12 способов увеличить fps в играх без усилий, или простые правила ускорения ПК за разумные деньги
19
Обзор и тестирование видеокарты Palit GeForce RTX 3070 JetStream OC
9
Battlefield 1: тестирование актуальных видеокарт и процессоров
5

Сейчас обсуждают

Holy-Fox
16:01
Да по моему, при текущем курсе окупаемости карт, они довольно дешево стоят.
День тяжёлый: курс биткоин начал неделю с падения
in_cognito
15:57
Еще один все понял (с)
Курс Ethereum обновил двухлетние максимумы на отметке в 1162$ - эйфория майнинга продолжается
SeTi2019
15:51
Деньги, кстати, им российское государство на хранение и отдает (стабфонд и т.п., счета в долларах). А на вопрос, почему не хранят/вкладывают у нас, ответ обычно, что у нас разворуют... Так что кто еще...
Microsoft активно работает над Windows 10 CloudPC — ожидается три варианта подписки
LordTornado
15:51
Золото используется во всём мире. И не только для создания ювелирных украшений. В электронике тонким слоем золота покрывают контакты чтобы они не окислялись. Что ты будешь делать с биткойнами, если за...
Bitcoin перевалил отметку в 30 000$ и продолжил расти
vitosol
15:51
Устанешь ждать; неизвестно, когда выпустят. Да и ничего нового, кроме "фейерверка" там не будет. Есть отличные МОДЫ; я вот ОП-2.1, при свободном времени, прохожу. И довольно далеко уже; практиечески п...
Некоторые пользователи смогут получить S.T.A.L.K.E.R. 2 бесплатно – для игры анонсирован Raytracing
SpeedT
15:49
Нет, прикрыли это власти, ибо выплат не могло не хватать в самый разгар работы пирамиды. На плато она еще не вышла. Да, крипта, в отличие от классических пирамид, еще "умеет" делать деньги из воздуха...
Курс Ethereum обновил двухлетние максимумы на отметке в 1162$ - эйфория майнинга продолжается
incognito_ineta
15:47
Посидим на 1080Ti и других pascal. Подождем обвала, как это и было 3 года назад. Не обламаемся. Тем более игр то и нет. А неоптимизированный cyberpunk не та игра, ради которой стоит обновиться.
Курс Ethereum обновил двухлетние максимумы на отметке в 1162$ - эйфория майнинга продолжается
ахахах
15:45
колумб то из европы в индию плыл,а то што он америку открыл перепутав-это другая уже история(а про америго веспучи-это всё байка,там известен колумб тока исторически остался)
Обновление Windows 10 21H2 принесёт серьезные визуальные изменения
sanchez521
15:45
А рубль, в свою очередь, начал неделю с сильного укрепления. Ценники на RTX в российской рознице в это же время вообще никак не отреагировали. Зато при падении рубля и росте биткоина...
День тяжёлый: курс биткоин начал неделю с падения
Alexshanghai
15:44
оО еще один блаженный идиот. пирамида работает пока вклады превышают выплачиваемые дивиденды. как только приток денег стал иссякать. мавродя сразу перекрыл выплаты. но съе6аться с баблом не сумел. с к...
Курс Ethereum обновил двухлетние максимумы на отметке в 1162$ - эйфория майнинга продолжается
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем