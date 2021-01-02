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Уникальный корпус Raspberry Pi выглядит как блок руды Minecraft

Пользователь Reddit по имени ehisforadam создал уникальный корпус для Raspberry Pi 4, на котором был запущен SMP-сервер Paper MC, и стилизовал его под Minecraft.
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Этот корпус был сделан из фанеры, акриловых листов, а все внутренние детали были напечатаны на 3D-принтере, которые вместе создали невероятно выглядящий корпус. Внутри этого корпуса установлена Raspberry Pi 4 Model B, которая имеет в общей сложности 4 ГБ оперативной памяти и четырехъядерный процессор Cortex-A72 с базовой частотой 1,5 ГГц. Этот Raspberry Pi 4 работает под управлением Raspberry Pi OS Lite на SMP-сервере Paper MC. Энтузиаст утверждает, что он работает хорошо. Это творение не столько о Raspberry Pi 4 и сервере, сколько о корпусе ручной работы этого фантастического устройства.

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Корпус создан на основе платы корпуса Aron One M.2, и были смонтированы с использованием деталей, напечатанных на 3D-принтере, а внешние части корпуса были созданы вручную.

Задняя часть корпуса имеет акриловый лист, который обеспечивает легкий и беспрепятственный доступ к Raspberry Pi 4. На остальных трех сторонах используются светодиодные фонари от Fiverr и окрашенная фанера, чтобы придать корпусу вид рудных блоков  Minecraft. Этот корпус может быть похож на красный камень, железо, золото, изумруд или даже бриллиант благодаря своей светодиодной подсветке. Также светодиоды могут использоваться для отображения статуса сервера: красный - отключен, алмаз - работает, а изумруды - активность. 

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