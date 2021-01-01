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Два складных прототипа iPhone прошли внутренние испытания на прочность

Apple завершила испытания собственных складных iPhone с шарнирным механизмом
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Когда речь заходит о выпуске складных смартфонов, Samsung и некоторые другие производители смартфонов уже отметились в этой нише. Модернизированный Samsung Galaxy Z Fold 2 является одним из лучших на рынке, и на данный момент у него очень маленькая конкуренция. Apple же отстает в своем сегменте. Однако похоже, что Apple ищет способ представить себя в этом направлении. Согласно последним данным, два складных прототипа iPhone прошли внутренние испытания на прочность.

Сообщается, что Apple завершила испытания собственных складных смартфонов с шарнирным механизмом. Два прототипа прошли испытания на долговечность на заводе Foxconn в Шэньчжэне, Китай. Об этом сообщил тайваньский сайт Economic Daily News. Первый складной iPhone, прошедший тестирование, - это модель с двумя экранами. Модель состоит из двух отдельных дисплеев, соединенных шарнирным механизмом. Ранее, в июне 2020 года, Джон Проссер поделился аналогичными новостями и заявил, что дисплеи выглядят «довольно цельно и бесшовно».

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Мы уже видели аналогичный патент от Apple, в котором было продемонстрировано устройство с двумя отдельными дисплеями, соединенных на шарнире. Нынешний тестируемый прототип выглядит довольно похоже на него. Панели можно собрать вместе, чтобы создать единое складное устройство.

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Второй прототип складного iPhone выполнен в форме раскладушки, очень похожей на Samsung Galaxy Z Flip или Lenovo Moto RAZR. В отличие от предыдущего прототипа, прототип iPhone-раскладушки будет иметь гибкую OLED-панель от Samsung. В более ранних отчетах говорилось, что в начале 2020 года Apple заказала у Samsung большое количество складных дисплеев.

На данный момент неизвестно, какой механизм будет использоваться. Тестируемые прототипы - это не настоящие смартфоны с внутренними компонентами, а  корпуса, практически без внутренних компонентов. Прототипы предназначены только для проверки прочности шарнирной системы. Apple еще предстоит оценить, какой из них она будет разрабатывать дальше. Обратите внимание, что Apple будет выпускать и продвигать только один из вариантов.  

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Также пока неизвестна дата выпуска. Однако UDN предсказывает, что складной iPhone появится не раньше 2022 или 2023 года

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