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Прошло довольно много времени с тех пор, как AMD представила свои графические карты Radeon 6000 на основе RDNA 2, но до сих пор RX 6900 XT имеет только референсную версию.

Но сегодня все меняется, поскольку Gigabyte только что представила свою первую кастомную видеокарту RX 6900 XT. Речь идет о RX 6900 XT Gaming OC. Система охлаждения этой модели состоит из трех кулеров, а ее толщина такова, что карта занимает в корпусе ПК три слота.

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Для питания карты потребуется не два 8-контактных разъема питания PCIe, как на референсной карте, а три, и Gigabyte рекомендует блок питания как минимум на 850 Вт. Зато, взамен вы получаете заводской разгон тактовой частоты до 2285 МГц. Это- на целых 35 МГц больше эталона.

Radeon RX 6900 XT - это в настоящее время топовый графический процессор AMD содержащий 5120 потоковых процессоров на 7-ми нанометровых GPU Navi 21 XTX. Карта оснащена 16 ГБ памяти GDDR6 и 128 МБ кэш-памяти AMD Infinity, с общей пропускной способностью до 512 GB/s. Карта поставляется с адресной RGB-подсветкой, задней панелью, двойным BIOS (включая бесшумный режим), двумя выходами HDMI 2.1 и двумя портами DisplayPort 1.4a.

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Ни слова о ценах или доступности, но, учитывая дефицит GPU в настоящее время, можно с уверенностью предположить, что «дорого» и «сложно, или не невозможно» найти.