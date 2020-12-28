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Caviar известна тем, что украшает существующие продукты самыми роскошными материалами. На этот раз российский производитель покрыл Caviar PS5 Limited Edition 18-каратным золотом. Контроллер DualSense также получил соответствующее оформление.

Caviar выбрала трехмерный дизайн, который придает консоли очень объемный вид с красивой текстурой. Консоль состоит из 8 пластин, отлитых из твердого 18-каратного золота. Для изготовления этого уникального и роскошного дизайна используется не менее 30 килограммов золота, из которых 20 килограммов фактически присутствуют на консоли.

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Дизайнеры вдохновлены уникальной геометрией золотой руды и изящными контурами скалы, поэтому Caviar дала этой PS5 Limited Edition название «Golden Rock». О геймпаде также позаботились мастера Caviar. Ручки сделаны из крокодиловой кожи с золотыми вставками, в том же стиле, что и игровая приставка.

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Хотя Caviar не объявила розничную цену, совершенно очевидно, что это самая дорогая консоль PS5 за всю историю. При цене золота примерно 50 000 евро за килограмм себестоимость одной игровой консоли составляет около 1 500 000 евро. В стандартную комплектацию также входят два изготовленных на заказ контроллера.

Эта игровая консоль, безусловно особенная и счастливый обладатель ее также может почувствовать себя уникальным и эксклюзивным, потому что Caviar произведет только одну копию этой PS5 Gold Edition.

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Что касается технических характеристик, игровая консоль Caviar в точности такая же, что и Sony PlayStation 5, которую вы можете купить в магазинах.